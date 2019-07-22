تعرف على منافسي تريزيجيه في أستون فيلا.. "كريستيانو هولندا" وكودجيا والمحمدي

خطوات قليلة تفصل محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني عن الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي من قاسم باشا، فمع من سيتنافس في التشكيل الأساسي؟

تقارير صحفية عديدة أشارت إلى أن النادي الإنجليزي العائد إلى الدوري الممتاز نجح في إتمام الصفقة، بل أن جريدة "برمنجهام ميل" أوضحت أن تريزيجيه يستعد للسفر لإنجلترا من أجل إجراء الكشف الطبي.

حتى أن صحيفة "ذا صن" البريطانية وضعت تريزيجيه في التشكيل المتوقع لأستون فيلا في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

مستوى تريزيجيه في الموسم الماضي كان رائعا حتى إنه توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوريات الأوروبية لشهر مارس المقدمة من فرانس فوتبول.

تريزيجيه شارك في كل مباريات فريقه في الموسم المنصرم (34 مباراة) ولم يستبدل إلا مرتين فقط في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وسجل 9 أهداف وصنع 9 أيضا، كما لديه مُعدل تسديد يبلغ 4 تسديدات في المباراة الواحدة.

وقدم تريزيجيه 2.3 فرصة للتسجيل لزملائه في المباراة الواحدة، مع إكمال 3.3 مرواغة خلال الـ90 دقيقة.

لكن مع من سيتنافس تريزيجيه في أستون فيلا؟

يُفضل دين سميث المدير الفني لأستون فيلا اللعب بطرق لعب تعتمد على جناحين، لذا يلعب بـ 4-3-3 أو 4-2-3-1، مع تفضيل اللعب أحيانا بجناح لا يلعب بقدمه العكسية، أي أن من الممكن أن نشاهد تريزيجيه يلعب على الجناح الأيمن على عكس ما جرت العادة مع قاسم باشا أو المنتخب بتواجده على الجناح الأيسر.

في مركز الجناح يبرز اسم أنور الغازي بقوة للتواجد في التشكيل الأساسي للفريق. الجناح الهولندي المُلقب بـ "كريستيانو هولندا" شارك في الموسم الماضي 34 مباراة بواقع 2450 دقيقة وسجل 6 أهداف وصنع مثلهم، كما يمتلك 1.9 تسديدة في المباراة الواحدة مع إكمال 1.2 مراوغة بالإضافة لصناعة 1.3 فرصة خطيرة في المباراة.

ورغم ظهوره كمهاجم صريح مع كوت ديفوار في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، إلا أن جوناثان كودجيا يشارك كثيرا مع "الفيلانز" في مركز الجناح الأيسر.

كودجيا شارك في 41 مباراة في الموسم الماضي بواقع 2042 دقيقة، منها 24 مباراة كجناح، وسجل 9 أهداف وصنع هدفين، كما لديه مُعدل بـ1.5 تسديدة في المباراة الواحدة، لكنه لا يصنع فرص كثيرا للتهديف، فيمتلك معدل بـ0.7 فرصة في المباراة مع إكمال مراوغة واحدة فقط.

كما يأتي أيضا أندري جرين العائد من الإعارة من بورتسموث ويشارك مع الفريق منذ يناير الماضي.

الجناح الإنجليزي صاحب الـ20 عاما شارك في 21 مباراة بواقع 940 دقيقة وسجل هدفا وصنع مثله، مع ندرة في خلق الفرص تكاد تكون منعدمة مع 0.5 فرصة في المباراة.

هذا بالإضافة إلى خوسيه إجناسيو "يوتا" القادم من برمنجهام في الصيف الحالي.

يوتا الذي شارك في 40 مباراة في الموسم الماضي لا يُسجل كثيرا، إذ سجل 3 مرات فقط؛ لكنه يصنع كثيرا.

11 هدفا صنعه يوتا بقميص برمنجهام، رقم كبير يعكسه أن يوتا يقدم 2.1 فرصة للتسجيل في المباراة الواحدة.

وقد يتنافس تريزيجيه مع مواطنه أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي!

أحيانا يشارك أحمد المحمدي في مركز لاعب الوسط الأيمن، حيث شارك في 16 مباراة في هذا المركز في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع هدفين.

رحلة جديدة يبدو أن تريزيجيه سيخوضها مع أستون فيلا في الأراضي الإنجليزية، قد يحتاج وقتا لكي ينسجم مع طريقة اللعب لينفجر ويعادل أو يقترب أرقامه الفردية في تركيا، ومن يدري؟ ربما يتخطاها ويصبح من المفاجأت الموسم الجديد في إنجلترا.

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