زيدان: بيل لم يشارك في ودية بايرن ميونيخ للتفاوض على رحيله خلال يومين

تفاجأ جمهور ريال مدريد بعدم تواجد جاريث بيل بقائمة الفريق خلال مواجهة بايرن ميونيخ الودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية، التي أقيمت فجر اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعن غياب بيل قال زيدان: "موقف اللاعب سيتغير خلال 24 أو 48 ساعة على الأكثر".

وأضاف زيدان "ريال مدريد في مفاوضات مع أحد الأندية لبيع جاريث بيل خلال سوق الانتقالات الصيفية".

وشدد زيدان "هذا أفضل لنا وللاعب، ولا يوجد شئ شخصي وراء ذلك".

وعن مفاجأة غيابه أتم زيدان تصريحاته "أنا المدرب ويجب أن أتخذ القرارات، واللاعب على علم بذلك".

وانتقل جاريث بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام في صفقة قياسية.

وخاض بيل مع ريال مدريد 231 مباراة ونجح في تسجيل 102 هدفا وصناعة 65 آخرين.

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