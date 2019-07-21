زيدان: بيل لم يشارك في ودية بايرن ميونيخ للتفاوض على رحيله خلال يومين

الأحد، 21 يوليه 2019 - 09:10

كتب : محمد سمير

جاريث بيل - ريال مدريد - الصورة من صحيفة أس

تفاجأ جمهور ريال مدريد بعدم تواجد جاريث بيل بقائمة الفريق خلال مواجهة بايرن ميونيخ الودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية، التي أقيمت فجر اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعن غياب بيل قال زيدان: "موقف اللاعب سيتغير خلال 24 أو 48 ساعة على الأكثر".

أخبار متعلقة

عن عودة بيل إلى توتنام.. وكيله: لا أعلق على الأخبار التافهة وكيله: رحيل بيل عن ريال مدريد يتطلب شيئا استثنائيا والإعارة ليست كذلك تقرير - بايرن ميونيخ يفكر في ضم بيل تقرير - يونايتد يرغب في استعارة بيل من ريال مدريد.. ويرفض ضمه نهائيا

وأضاف زيدان "ريال مدريد في مفاوضات مع أحد الأندية لبيع جاريث بيل خلال سوق الانتقالات الصيفية".

وشدد زيدان "هذا أفضل لنا وللاعب، ولا يوجد شئ شخصي وراء ذلك".

وعن مفاجأة غيابه أتم زيدان تصريحاته "أنا المدرب ويجب أن أتخذ القرارات، واللاعب على علم بذلك".

وانتقل جاريث بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام في صفقة قياسية.

وخاض بيل مع ريال مدريد 231 مباراة ونجح في تسجيل 102 هدفا وصناعة 65 آخرين.

اقرأ أيضا:

الجونة: اللاعبون المعارون من الأهلي قد لا يواجهون الزمالك.. ورضا شحاتة يقود الفريق

خبر في الجول - عماد السيد يرحل عن الزمالك بعد القمة

عودة الحياة للدوري المصري بمواجهة مرتقبة بين الجونة والزمالك

لاسارتي: الشحات سيكون الورقة الرابحة لـ الأهلي في الموسم الجديد

لوكا يوفيتش.. مرحبا مدريد

خبر في الجول - المصري يفاوض فيتا كلوب للحصول على ظهير الكونغو الديموقراطية

ريال مدريد جاريث بيل

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل الزمالك المتوقع - عمر صلاح في حراسة المرمى.. وتحديد بديل عبد الله جمعة 13 دقيقة | الدوري المصري
زيدان: بيل لم يشارك في ودية بايرن ميونيخ للتفاوض على رحيله خلال يومين 32 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الأحد 21 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري المصري 9 ساعة | الدوري المصري
فان دايك يتحدث عن الكرة الذهبية وأهداف الموسم الجديد مع ليفربول 9 ساعة | أوروبا
عودة الحياة للدوري المصري بمواجهة مرتقبة بين الجونة والزمالك 9 ساعة | مصر
أس: بعد 15 عاما في أوروبا.. فيليبي لويس يعود إلى البرازيل 9 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 2 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار ويوضح كواليس اختيارات أجيري وتغير الخطة

قد ينال إعجابك