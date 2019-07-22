بيل يرحل إلى الصين؟

بات معروفا أن أيام جاريث بيل جناح ريال مدريد المتبقية داخل جدران النادي الملكي معدودة، لكن لاتزال الوجهة المقبلة مجهولة واليوم صحيفة "ماركا" كشفت عن احتمالية غير متوقعة.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" أن شنجهاي شينوا الصيني دخل في سباق ضم بيل صاحب الـ30 عاما.

وأفادت بأن الانتقال للصين بابه مفتوح لأن شنجهاي شينوا قادر على دفع راتب بيل الكبير أكثر من أي ناد آخر.

ويحصل بيل على راتب قدره 17 مليون يورو سنويا في الوقت الحالي من ريال مدريد، وفي الصين يستطيع الحصول على نفس الراتب.

وأشارت "ماركا" إلى أن النادي الذي يدربه الإسباني كيكي فلوريس يستطيع دفع حتى راتب أكبر للنجم الويلزي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن شنجهاي ليس النادي الوحيد المهتم ببيل، حيث يرغب توتنام في استعادة نجمه السابق.

وخرج زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتصريحات مثيرة أعلن من خلالها دخول ناديه في مفاوضات مع أحد الأندية لبيع جاريث بيل، متمنيا إتمام ذلك في أسرع وقت. (طالع التفاصيل)

جوناثان بارنيت وكيل اللاعب رد بقوة على تصريحات زيدان، قائلا: " زيدان عار. لم يظهر أي احترام للاعب فعل الكثير لريال مدريد خلال الفترة الماضية". (طالع التفاصيل)

وانضم جاريث بيل إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عام 2013 قادما من توتنام، في صفقة تخطت الـ 100 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ 30 عاما في 231 مباراة مع الفريق الملكي منذ انضمامه لـ ريال مدريد، وسجل 102 هدفا وصنع 65.

ورفع بيل 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد إلى جانب لقب الدوري مرة والسوبر مرة وكأس العالم للأندية 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات.

الموسم الماضي، شارك بيل في 42 مباراة ونجح في تسجيل 14 هدفا وصنع 7.

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