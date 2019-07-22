رونالدو لن يواجه أي عقوبات في قضية الاعتداء الجنسي

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 21:48

كتب : محرر في الجول

كريستيانو رونالدو - البرتغال - سويسرا

لن يواجه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أي عقوبات في الاتهامات الموجهة إليه في قضية الاعتداء الجنسي الذي رُفعت ضده.

وأعلن مكتب المدعي العام بمقاطعة كلارك الأمريكية أنه يرفض مقاضاة رونالدو بشأن التهم الموجهة إليه في قضية بشأن اعتداء جنسي صدر من رونالدو قبل أحدى السيدات عام 2009، وبذلك بحسب ما نقلته شكبة "سكاي سبورتس".

قرار المدعي العام يأتي لعدم كفاية الأدلة.

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وكان رونالدو قد اتهم في سبتمبر الماضي بأنه اعتدى جنسيا على كاثرين مايورجا في فندق بمدينة لاس فيجاس في شهر يونيو عام 2009.

إلا أن رونالدو نفى التهم التي وجهت له وقال: "إن الاغتصاب جريمة بشعة تتعارض مع كل ما أؤمن به".

وكانت أحد الوثائق التي سُربت من قبل دير شبيجل أن مايورجا قامت بعمل بلاغ بعد الواقعة مباشرة، إلا أنها قامت بتسوية الأمر مع محامي رونالدو بعد الحصول على مقابل مالي، قبل أن تعود مايورجا لتفجر القضية في سبتمبر الماضي ويُفتح التحقيق من جديد من قبل شرطة لوس أنجلوس.

ورغم رفض مكتب المدعي العام مقاضاة رونالدو إلا أن القضية لا تزال مفتوحة ولم تحفظ بعد.

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