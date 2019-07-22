يمتلك حسام البدري رئيس إدارة الكرة السابق في نادي بيراميدز أكثر من فرصة للعودة لمجال التدريب، وذلك حسب مصدر مقرب من مدرب الأهلي السابق لـFilGoal.com.

وصرح المصدر لـFilGoal.com قائلا: "لدى البدري أكثر من فرصة للعودة للتدريب".

وأضاف "العرض الأول لم يصل بعد للرسمي، لكن مسؤولي نادي الزمالك تواصلوا معه لكي يتولى تدريب الفريق بعد نهاية القمة بعد خالد جلال".

وواصل "هناك أيضا مفاوضات مبدئية لتدريب منتخب مصر، هو مرشح من بين المرشحين وتم التواصل معه بشكل مبدئي لكن لم يتخذ الإطار الرسمي بعد".

وأكمل "البدري كان يفتقد كثيرا خلال العام الماضي بالكامل التدريب، لأنه يحبه أكثر من العمل الإداري".

وتابع "وافق على تجربة بيراميدز لأنها كانت أشبه بتحد لإثبات وجوده في العمل الإداري ولأنه لا يحب الدخول إلى تجربة ويفشل".

وأتم "لكنه يعشق التدريب ويرغب في التواجد في مجاله، لذلك كان قرر منذ فترة لو وصل عرض جيد سيستقيل ويعود للتدريب".

وتوج البدري خلال مشواره التدريبي مع الأهلي ببطولة الدوري 3 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا 2012 قبل خسارة نهائي 2017.

كما فاز البدري ببطولة كأس مصر، وبطولة للسوبر الإفريقي، بالإضافة إلى بطولة للسوبر المصري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تواجد البدري ضمن 5 مرشحين لقيادة منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري، مع حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للفراعنة، وحسام حسن مدرب سموحة الحالي، وأحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة الحالي، وإيهاب جلال مدرب المصري الحالي.

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