خاص رئيس إنبي لـ في الجول: الزمالك طلب التعاقد مع أسامة جلال وزيزو.. وهذا موقفنا

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 19:23

كتب : حامد وجدي

منتخب مصر الأوليمبي - أسامة جلال

كشف علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع الثنائي الدفاعي أسامة جلال وأحمد عبد العزيز "زيزو".

FilGoal.com كشف في وقت سابق رغبة الزمالك في التعاقد مع ثنائي إنبي. (طالع التفاصيل)

وهو ما أكده رئيس إنبي.

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وقال علاء خشب: "بالفعل الزمالك طلب التعاقد مع أسامة جلال وأحمد عبد العزيز "زيزو".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "طلب الزمالك جاء أثناء حديثنا مع مسؤولي النادي من أجل تمديد استعارة محمد أشرف "روقة".

ماذا عن موقف إنبي؟ يُجيب رئيس النادي "من الصعب للغاية التفريط في أسامة جلال وزيزو".

وأوضح "تمسكنا بالثنائي بسبب تخوفنا من المنافسة على الهبوط كما حدث في الموسم الحالي".

وأكمل حديثه قائلا: "لا نية لدينا لبيع أي لاعب. هدفنا هو تدعيم إنبي".

هل يوافق إنبي على بيع الثنائي في حالة تقدم الزمالك بعرض مالي معين حدده النادي البترولي؟ سؤال جديد يُجيب عنه علاء خشب، مشددا "كما قلت من قبل. الثنائي ليس للبيع. لن نبيع أي أحد لأننا كنا على مشارف الهبوط".

وأتم "واقتربنا من تجديد استعارة روقة من الزمالك".

أحمد عبد العزيز "زيزو" ظهير أيسر إنبي يبلغ من العمر 25 عاما، وقد شارك في 19 مباراة هذا الموسم مع الفريق البترولي.

على الجهة الأخرى، يبلغ قلب الدفاع أسامة جلال من العمر 21 عاما ويلعب مع المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب، وقد كان معارا لنادي مصر للمقاصة خلال الموسم الجاري.

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