تقرير: تريزيجيه سيطير إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي مع أستون فيلا

ذكرت جريدة برمنجام ميل القريبة من نادي أستون فيلا أن محمود حسن "تريزيجيه" جناح قاسم باشا يستعد للسفر إلى إنجلترا من أجل الخضوع للكشف الطبي الخاص بالفيلانز.

تريزيجيه النادي : قاسم باشا

بعدما قالت قناة TRT Spor التركية يوم الجمعة إن لاعب منتخب مصر بات قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص نادي أستون فيلا، أشارت أيضا صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إلى أن الأخير اتفق على قيمة الصفقة مع فريق قاسم باشا.

وأوضحت الجريدة في تقريرها صباح الأحد: "يستعد تريزيجيه للحضور إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي الخاص بأستون فيلا، ومن المرجع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وأشار التقرير إلى أن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا والمدير الرياضي خيسوس جارسيا كانا في مصر مؤخرا لمشاهدة تريزيجيه وهو يلعب لمنتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

أستون فيلا سيدفع 8.75 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين يورو تقريبا) لانتداب تريزيجيه البالغ عمره 24 عاما، وهي التفاصيل المادية التي أبرزتها شبكة سكاي سبورتس.

وليس أستون فيلا فقط، الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، من يرغب في ضم تريزيجيه، بل سامبدوريا الإيطالي يتمنى الحصول على خدمات اللاعب السابق للأهلي.

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وزعم تقرير فرنسي أن نادي سانت ايتيان يريد أيضا التعاقد مع اللاعب الذي شارك مع مصر في كأس إفريقيا 2019.(طالع التفاصيل)

حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا كشف من قبل عن تقدم أستون فيلا بعرض لضم تريزيجيه وأن ناديه لن يوافق على بيعه بأقل من 15 مليون يورو (طالع التفاصيل)

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب السابق لنادي أندرلخت البلجيكي شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال آخر موسمين.

ويرتبط لاعب الأهلي السابق بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير من أندرلخت.

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