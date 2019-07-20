الجونة: اللاعبون المعارون من الأهلي قد لا يواجهون الزمالك.. ورضا شحاتة يقود الفريق

كشف نادر شوقي مدير شركة 11 المسؤولة عن إدارة فريق الجونة، أن لاعبي الفريق المعارين من الأهلي قد لا يشاركون في مباراة الزمالك غدا الأحد.

وصرّح شوقي في مداخلة مع برنامج سوبر تايم عبر قناة تايم سبورتس: "المدير الفني الجديد يريد التعرف على اللاعبين البدلاء وحسم مصيرهم".

ويلعب الخماسي: أحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي، وعمر رضوان، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار في الجونة على سبيل الإعارة من الأهلي.

الجونة ضمن البقاء في الدوري المصري تحت قيادة حمادة صدقي، قبل أن يرحل الأخير عن تدريب الأخير ويعوضه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش مؤخرا.

لكن نادر شوقي كشف عن أن ميلوسيفيتش لن يقود مباراة الزمالك، بل "سيشاهدها من المدرجات، بينما يتولى رضا شحاتة المدرب العام إدارة المباراة من أرض الملعب".

كما شدد شوقي: "حسام غالي مدير الكرة لن يقوم بأي مهام فنية خلال المباراة، منصبه ينحصر في إدارة الكرة".

الجونة يحتل المركز 15 في الدوري المصري برصيد 37 نقطة، وفوزه سيحسّن من مركزه ويجعله يتجاوز أندية: سموحة، والإنتاج الحربي، وحرس الحدود، والاتحاد السكندري في الترتيب.

أما الزمالك فيخوض مباراة مصيرية، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة خاضها، بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر برصيد 74 نقطة من 32 مباراة خاضها.

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