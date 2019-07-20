لاسارتي: الشحات سيكون الورقة الرابحة لـ الأهلي في الموسم الجديد

عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلي عددا من الجلسات الفنية مع لاعبى الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الدورى.

ويسعى المدير الفني لتحفيز لاعبيه وإعدادهم بالشكل الأمثل لتلك المواجهة، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للنادي.

وأشاد المدير الفني بالجهود التي يبذلها جميع اللاعبين وفي مقدمتهم حسين الشحات مشيرا إلى أن الشحات يقدم مردودا جيدا مع الفريق، وسيكون أحد الأوراق الرابحة في الموسم المقبل.

مضيفا أنه لديه قناعة تامة بإمكانياته باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها في تنفيذ أفكاره وخططه الفنية.

وأشار المدير الفني للفريق إلى أن هناك جلسات تجمعه مع بعض اللاعبين ومن بينهم حسين الشحات من وقت لآخر؛ من أجل الحديث عن الأمور الفنية والمهام المطلوب تنفيذها من كل لاعب.

وشدد المدير الفنى على قناعته بمستوى اللاعب الفني و البدني، وأنه يسعى دائما لتحفيزه من أجل تقديم مستويات طيبة مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وعقد لاسارتي جلسة أخرى فنية مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق قبل انطلاق المران المسائي، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا للمرحلة الهامة القادمة.

وخاض التونسي علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين الشحات وعمرو السولية ووليد أزارو وحسام عاشور تدريبات استشفائية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي.

في المقابل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع المدير الفني قبل انطلاق المران، وتحدث لاسارتي مع مدير الكرة في بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفي سياق الإصابات واصل محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، ويعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة، حيث يكتفي بالتدريبات التأهيلية تمهيدا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ويخضع وحيد للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء غدٍ الأحد لحسم موقفه من التواجد في التدريبات الجماعية بناء على تحسن حالته.

أما محمد محمود فقد بدأ تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بالمران، ويعاني اللاعب من الإصابة في الرباط الصليبي، حيث أجرى الجراحة في ألمانيا.

يذكر أن اللاعب يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام في المران الجماعي وفقا لتحسن حالته وإعلان جاهزيته.

فيما اكتفى رمضان صبحي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد خوض مباراة البلاستيك الودية أمس والتي حسمها الأهلي برباعية نظيفة سجلها وليد ازارو هدفين وصالح جمعة ومروان محسن.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب.

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