يسابق الزمالك الزمن للتعاقد مع حارس مرمى لتعويض نقص حاد في قائمته ليس فقط بسبب إصابة حارسه الأول محمود جنش، ولكن أيضا لأن عماد السيد سيرحل عن الفريق معارا.

وعلم FilGoal.com أن عماد السيد (33 عاما)، الحارس الثاني في الزمالك بعد جنش، سينتقل معارا إلى نادي الاتحاد السكندري بعد نهاية الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

أعلن سيد البلد منذ أيام حصوله على إسلام جمال وأحمد رفعت ورزاق سيسيه على سبيل الإعارة من الزمالك، وهي صفقة تتضمن أيضا عماد السيد.

اتفق الناديان، الزمالك والاتحاد، على انتقال اللاعبين الأربعة على سبيل الإعارة من الأول إلى الأخير لمدة موسم واحد مقابل 8.5 ملايين جنيه.

ويحصل كل من السيد وسيسيه وجمال على راتب سنوي قدره 2 مليون جنيه من الاتحاد، بينما يتقاضى رفعت 3.5 ملايين جنيه.

ويعلن الاتحاد رسميا عن الصفقة بعد نهاية الدوري.

ويسدل الستار على الدوري في 28 يوليو بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة 34 والتي قد تحدد المتوج باللقب.

وتتبقى 4 مباريات في البطولة، الجونة والزمالك، الزمالك والإسماعيلي، المقاولون العرب والأهلي، الأهلي والزمالك.

ويحتاج الأهلي إلى 4 نقاط ليتوج باللقب، بينما فوز الزمالك في مبارياته الثلاث يتوجه بالبطولة.

ومنتظر حماية السيد لعرين الزمالك في المباريات الثلاث، وبديله هو عمر صلاح.

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