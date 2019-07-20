عودة الحياة للدوري المصري بمواجهة مرتقبة بين الجونة والزمالك

بعد توقف استمر 47 يوما بسبب كأس إفريقيا 2019 التي احتضنتها مصر وتوجت بها الجزائر، يبعث الدوري المصري الممتاز من جديد بمواجهة مرتقبة يوم الأحد هي الأولى من إجمالي آخر 4 مباريات في بطولة بدأت يوم 31 يوليو 2018.

هناك في المنتجع الساحر القريب من الغردقة، يتأهب ملعب الجونة لاستضافة مباراة في الجولة قبل الأخيرة (الجولة 33) بين صاحب الأرض وبطل الكونفدرالية الإفريقية.

في تمام الثامنة مساء تنطلق مباراة الجونة والزمالك، مواجهة يستعد بها الأول للموسم المقبل بعدما ضمن استمراره بين الكبار في الدوري.

لكنها مختلفة تماما بالنسبة للفارس الأبيض.

من يحسم اللقب؟

لا يزال الصراع مستمرا على لقب بطولة المدة بين بدايتها ونهايتها المرتقبة عام إلا 3 أيام. صراع بين قطبي الكرة المصرية على لقب النسخة رقم 60 من الدوري.

يتصدر الأهلي ورصيده 74 نقطة، 4 نقاط تكفيه في آخر مباراتين له بالبطولة ليتوج بالدوري رقم 41 في تاريخه.

ويأمل يوم الأحد في عرقلة الجونة للزمالك ليصبح انتصاره على المقاولون يوم الأربعاء كافيا لحسم التنافس على اللقب.

وإذا كان الأهلي مصيره في يده، فإن الزمالك كذلك، لكنه يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية نظرا لأن رصيد نقاطه يبلغ 68.

أمام الأهلي في ختام البطولة يوم 28 يوليو، وضد الإسماعيلي يوم الأربعاء، وبعد ساعات قليلة في ملعب الجونة.

وزيارة الزمالك للمنتجع الواقع على شاطئ البحر الأحمر لمواجهة الجونة هي الرابعة في تاريخه، في 2010 فاز بهدف شريف أشرف، في 2011 خسر بنتيجة 2-1، وفي 2015، العام الذي توج فيه بالدوري، تعادل بهدف لمثله، صاحب هدف الجونة كان عمر السعيد، مهاجم القلعة البيضاء حاليا.

والمباراة هي الثانية للزمالك تحت قيادة لاعبه السابق ومدربه الحالي خالد جلال، والذي عاد لولاية ثانية في البيت الأبيض خلفا لكريستيان جروس السويسري.

في المباراة الأولى لجلال تعادل الزمالك مع مضيفه حرس الحدود بهدف لمثله.

تتزين قائمة الزمالك بعودة النجم التونسي فرجاني ساسي، والذي يستعد لارتداء القميص الأبيض مجددا بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها في 14 إبريل أثناء مباراة ناديه أمام حسنية أكادير، أحد ضحايا الفارس الأبيض في الطريق إلى لقب الكونفدرالية.

طالع قائمة الزمالك من هنا

ساسي، الذي ظهر بشكل طيب مع نسور قرطاج في كأس إفريقيا 2019، زار شباك الجونة في الدور الأول، كان مسجل أول أهداف الزمالك في الانتصار على منافسه بنتيجة 3-صفر.

على الجانب الآخر، وفي وجود مدرب جديد لا يزال يتعرف على لاعبي الجونة هو الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، قد تغيب العناصر الأساسية للفريق عن المواجهة. (طالع التفاصيل)