يفاوض مسؤولو المصري مسيري نادي فيتا كلوب المنتمي للكونغو الديموقراطية للحصول على خدمات الظهير الأيسر نجوندا موزينجا البالغ عمره 24 عاما.

نجوندا موزينجا النادي : فيتا كلوب المصري

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات لا تسير بشكل جيد بسبب مطالب فيتا المادية التي يراها مسؤولو المصري كبيرة.

ويسعى المصري لانتداب ظهير أيسر، بناء على طلب مدربه ولاعبه السابق إيهاب جلال، لديه خبرة اللعب في بطولات إفريقيا للأندية.

وشارك موزينجا، الظهير الأيسر الأساسي لمنتخب الكونغو الديموقراطية، في 20 مباراة بدوري أبطال إفريقيا على مدار 4 مواسم وسجل هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ولعب موزينجا ضد الأهلي مرتين في الموسم الماضي من دوري أبطال إفريقيا، خسر في مصر بنتيجة 2-صفر وفاز في بلده بهدف.

وبدأ موزينجا 3 مباريات مع الكونغو الديموقراطية في كأس إفريقيا 2019 التي ودعها بلده من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام مدغشقر بركلات الترجيح.

وتعاقد المصري مع لاعب وحيد استعدادا للموسم الجديد هو الليبي مفتاح طقطق (23 عاما) القادم من نادي النصر ببنغازي.

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