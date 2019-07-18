تقارير: يوفنتوس يستهدف صفقة تبادلية للحصول على نيمار

الخميس، 18 يوليه 2019 - 17:25

كتب : إسلام أحمد

نيمار

أشارت تقارير إسبانية إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد يستخدم الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل الحصول على خدمات البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
يوفنتوس

نيمار طلب الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي بعدما تأخر عن حضور التدريبات استعدادا للموسم الجديد، كما أكد المدير الرياضي ليوناردو على رحيل أغلى لاعب في العالم.

ولا يبدو أي ناد مستعد لدفع قيمة صفقة نيمار للنادي الباريسي والتي تقدر بـ 300 مليون يورو.

أخبار متعلقة

تقرير: والد نيمار يلتقي بمسؤول يوفنتوس ماركا: برشلونة يحتاج لـ300 مليون يورو للتعاقد مع نيمار بسبب الفيفا لاسارتي يحذر برشلونة من التعاقد مع نيمار.. ويشرح كيف سيفيد جريزمان الفريق الكتالوني 105 أيام.. كيف تغير مسار نيمار بين باريس سان جيرمان وبرشلونة

وازدادت صعوبة انضمام البرازيلي لصفوف برشلونة من جديد خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو.

ووفقا لبرنامج "أل شيرنجيتو" الإسباني فأن نيمار قد يجاور البرتغالي كريستيانو رونالدو في هجوم يوفنتوس حال إتمام الصفقة التبادلية مع ديبالا.

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن والد نيمار تواجد في تورينو والتقى مسؤولي السيدة العجوز (طالع التفاصيل).

يوفنتوس يُقدر قيمة نيمار بـ 100 مليون يورو حسب بعض التقارير السابقة وهو ما قد يفتح الباب حول إضافة لاعب آخر في الصفقة لتقليل المقابل المادي.

يوفنتوس ضم حتى الآن 7 صفقات لتدعيم صفوفه الموسم المقبل، مقابل 151 مليون يورو.

نيمار سجل بقميص باريس 51 هدفا في 58 مباراة وحقق لقبي الدوري الفرنسي.

طالع أيضا

كاف يغير حكم نهائي كأس إفريقيا

رسالة من رئيس الزمالك إلى كهربا

تقرير: التماس من السنغال لإشراك مدافعها في نهائي كأس إفريقيا

الاتحاد يضم لاعب الزمالك

تقرير: زيدان قد يحضر نهائي كأس إفريقيا

ثلاثي الإسماعيلي لن يواجه الزمالك

نيمار برشلونة ديبالا ديبالا - يوفنتوس يوفنتوس، بليز ماتويدي، باريس سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك – انتظام ساسي.. وتدريبات منفردة لمصطفى فتحي 16 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على قرعة مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2021 31 دقيقة | مصر 2019
تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون – مجموعة سهلة لـ مصر 34 دقيقة | إفريقيا
السيسي يستقبل الرئيس الجزائري قبيل نهائي أمم إفريقيا ساعة | مصر 2019
انتهت - قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2021 ساعة | منتخب مصر
أحمد أحمد: عوائد بطولة إفريقيا في مصر حتى الآن 83 مليون دولار ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا 4 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك

قد ينال إعجابك