رئيس الزمالك لكهربا: عقدك موثق وممتد.. عد واعتذر للجماهير وزملائك ثم سنفكر في استمرارك

وجه رئيس نادي الزمالك، رسالة لمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المتغيب عن معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور: "كهربا يريد 20 مليون جنيه في الموسم؟ انسى".

وأضاف "عقدك موثق وممتد لخمس سنوات مقبلة، وعليه أن يعود للفريق فورا".

رئيس الزمالك أتبع "على كهربا أن يعود لنادي الزمالك فورا. أن يعتذر للإدارة، وللاعبين وللجماهير، وينتظم في المران".

واسترسل "بعد ذلك سنفكر إن كان كهربا سيستمر معنا أم سيرحل".

وأتم "سبق وقلت بنفسي أنني أريد تعديل تعاقد كهربا، لكنني لا أتخذ قراراتي بهذه الطريقة وبناء على الضغوط".

كهربا يتواجد حاليا في تركيا وسط تقارير تتحدث عن مفاوضات تجري بينه وبين فرق تركية للانضمام لأحدها خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، انتقل رئيس الزمالك للحديث عن مستجدات مفاوضات محمد عواد حارس الإسماعيلي.

وعن تلك المفاوضات، قال رئيس الزمالك "طرقنا باب الإسماعيلي بالطرق المشروعة للتفاوض لضم محمد عواد".

وأتم "عواد أفضل حارس في مصر، وبإذن الله سيكون لاعبا في نادي الزمالك".

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