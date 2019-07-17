تقرير جزائري: من المرتقب حضور زيدان مباراة نهائي أمم إفريقيا لدعم الخضر

يبدو أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد سيكون ضمن الحاضرين لمواجهة الجزائر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا في مصر.

ويحتضن استاد القاهرة مباراة نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء غد الجمعة.

وذكر تقرير بصحيفة اللقاء الجزائرية أنه من المرتقب حضور زيدان لاعب منتخب فرنسا الأسبق ذو الأصول الجزائرية، المباراة النهائية.

وأشار التقرير إلى أن حضور زيدان سيكون دعما للمنتخب الجزائري على أمل الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد 29 عاما.

ويصل منتخب الجزائر للمباراة النهائية للمرة الثالثة وكانت المرة الأخيرة عام 1990 والتي حصل فيها الخضر على اللقب الوحيد.

بينما منتخب السنغال يصل النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 17 عاما، عندما حقق وصافة البطولة بالخسارة من الكاميرون في نهائي أمم إفريقيا.

The fiery #ALGNGA that ended in the dying embers of the game with a @Mahrez22 free-kick...🚀



The highlights are in 📺#TotalAFCON2019 #FootballTogether pic.twitter.com/YTJ9mXUUMV — CAF (@CAF_Online) July 14, 2019

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