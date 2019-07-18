تقرير: والد نيمار يلتقي بمسؤول يوفنتوس

قالت قناة راي سبورت الإيطالية إن نيمار سانتوس، والد نيمار نجم باريس سان جيرمان، سيجتمع بفابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان يوفنتوس

ولم تشر القناة إلى سبب الاجتماع لكن منتظر التطرق للحديث حول وضع نيمار مع الفريق الفرنسي الذي يرغب البرازيلي الرحيل عنه.

وأشارت تقارير إلى أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة الذي قضى 4 سنوات بين صفوفه لكن القيمة المالية تقف عائقا أمام ارتداء اللاعب للقميص الأحمر والأزرق مرة أخرى.

وكتبت ماركا أن النادي الإسباني عليه بيع لاعبين إذا أراد استعادة اللاعب البالغ عمره 27 عاما.

نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 هدفا.

ومع برشلونة شارك في 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفا وصنع 76.