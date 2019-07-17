عنصر هجومي جديد.. رسميا - الاتحاد يضم أحمد رفعت من الزمالك

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 23:24

كتب : هاني العوضي

أحمد رفعت - محمد الشناوي - الأهلي - إنبي

نجح نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع أحمد رفعت جناح نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع رفعت على عقد انتقاله للاتحاد السكندري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في حضور محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة النادي.

وقضى رفعت الموسم الماضي معارا مع فريق إنبي قبل أن يعود للزمالك الذي فضل انتقاله للاتحاد رغم تلقيه العديد من العروض.

وأشاد طلعت يوسف المدير الفني للفريق بالصفقة الجديدة نظرا لإمكانيات رفعت كما أثنى على جهود مجلس الإدارة في تدعيم الفريق للموسم المقبل.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع إسلام مدافع الزمالك في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

محمد مصيلحي رئيس الاتحاد كان قد أعلن عبر التوقيع مع 10 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد وذلك عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز الـ11 برصيد 39 نقطة.

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