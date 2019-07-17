عنصر هجومي جديد.. رسميا - الاتحاد يضم أحمد رفعت من الزمالك

نجح نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع أحمد رفعت جناح نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع رفعت على عقد انتقاله للاتحاد السكندري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في حضور محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة النادي.

وقضى رفعت الموسم الماضي معارا مع فريق إنبي قبل أن يعود للزمالك الذي فضل انتقاله للاتحاد رغم تلقيه العديد من العروض.

وأشاد طلعت يوسف المدير الفني للفريق بالصفقة الجديدة نظرا لإمكانيات رفعت كما أثنى على جهود مجلس الإدارة في تدعيم الفريق للموسم المقبل.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع إسلام مدافع الزمالك في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

محمد مصيلحي رئيس الاتحاد كان قد أعلن عبر التوقيع مع 10 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد وذلك عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز الـ11 برصيد 39 نقطة.

اقرأ أيضا

لاسارتي يحذر برشلونة من التعاقد مع نيمار.. ويشرح كيف سيفيد جريزمان الفريق الكتالوني

الأهلي يوضح لـ في الجول موقفه من تعديلات الكاف

لوروا ينتفقد إقامة أمم إفريقيا في الصيف.. انظروا لـ صلاح

مصدر في الكاف لـ في الجول: نهائيات البطولات القارية ستلعب على ملعب محايد

حوار في الجول – مصطفى فهمي يتحدث عن كوارث لا تصدق في الكاف وموقفه من اتحاد الكرة