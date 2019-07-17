كشف صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي عن غياب ثلاثي الفريق الأساسي عن مواجهة الزمالك المقبلة.

ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة بينهما في الدوري المصري.

وقال المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "ثلاثي الفريق الأساسي محمود متولي وكريم بامبو ودونجا لن يشارك أمام الزمالك".

وأضاف "ولكن باقي اللاعبين قادرون على تعويض غياب هذا الثلاثي".

وأكمل "المباريات الودية هدفها إنسجام الفريق والتعرف على نقاط الضعف من أجل تدعيمها".

وأوضح "لهذا لا نشعر بالقلق لهزيمة الفريق اليوم أمام المقاولون العرب".

وتابع "لعبنا الكثير من المباريات الودية والتي تسببت في إرهاق اللاعبين ولكن قبل مواجهة سنخفض الحمل التدريبي للفريق".

وأتم تصريحاته "المباراة تحمل رغبات كثيرة للاعبي الفريق وبالتالي أتوقع ظهورهم بمستوى مختلف ومميز أمام الزمالك للدفاع عن اسم الإسماعيلي".

وكان FilGoal.com أشار في وقت سابق لترحيب نادي الزمالك بالتعاقد مع كريم بامبو لاعب الإسماعيلي ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الأيام المقبلة. (طالع التفاصيل)

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