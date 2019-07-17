خاص الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 22:26

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي - محمود متولي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي عن غياب ثلاثي الفريق الأساسي عن مواجهة الزمالك المقبلة.

ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة بينهما في الدوري المصري.

وقال المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "ثلاثي الفريق الأساسي محمود متولي وكريم بامبو ودونجا لن يشارك أمام الزمالك".

وأضاف "ولكن باقي اللاعبين قادرون على تعويض غياب هذا الثلاثي".

وأكمل "المباريات الودية هدفها إنسجام الفريق والتعرف على نقاط الضعف من أجل تدعيمها".

وأوضح "لهذا لا نشعر بالقلق لهزيمة الفريق اليوم أمام المقاولون العرب".

وتابع "لعبنا الكثير من المباريات الودية والتي تسببت في إرهاق اللاعبين ولكن قبل مواجهة سنخفض الحمل التدريبي للفريق".

وأتم تصريحاته "المباراة تحمل رغبات كثيرة للاعبي الفريق وبالتالي أتوقع ظهورهم بمستوى مختلف ومميز أمام الزمالك للدفاع عن اسم الإسماعيلي".

وكان FilGoal.com أشار في وقت سابق لترحيب نادي الزمالك بالتعاقد مع كريم بامبو لاعب الإسماعيلي ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الأيام المقبلة. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا

لاسارتي يحذر برشلونة من التعاقد مع نيمار.. ويشرح كيف سيفيد جريزمان الفريق الكتالوني

الأهلي يوضح لـ في الجول موقفه من تعديلات الكاف

لوروا ينتفقد إقامة أمم إفريقيا في الصيف.. انظروا لـ صلاح

مصدر في الكاف لـ في الجول: نهائيات البطولات القارية ستلعب على ملعب محايد

حوار في الجول – مصطفى فهمي يتحدث عن كوارث لا تصدق في الكاف وموقفه من اتحاد الكرة

الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري كريم بامبو

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الزمالك لكهربا: عقدك موثق وممتد.. عد واعتذر للجماهير وزملائك ثم سنفكر في استمرارك 7 دقيقة | الدوري المصري
مدرب نيجيريا: المركز الثالث مُرضي جدا لنا.. هذا ما ينقصنا 2 ساعة | مصر 2019
تقرير جزائري: التماس سنغالي لمشاركة كوليبالي في النهائي 2 ساعة | مصر 2019
عنصر هجومي جديد.. رسميا - الاتحاد يضم أحمد رفعت من الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
إيكونج أفضل لاعب في مباراة تونس ونيجيريا 3 ساعة | مصر 2019
تقرير جزائري: من المرتقب حضور زيدان مباراة نهائي أمم إفريقيا لدعم الخضر 3 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا 4 مصدر مسؤول في الزمالك لـ في الجول: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام كهربا.. وهذا ردنا على فسخ العقد

قد ينال إعجابك