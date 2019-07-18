رسميا – الكاف يعلن تغيير حكم نهائي أمم إفريقيا

الخميس، 18 يوليه 2019 - 02:33

كتب : عاطف شادي

نيانت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.

وكشف الموقع الرسمي للكاف عن تعيين سيدي أليوم نيانت الحكم الكاميروني لإدارة المباراة بدلا من فيكتور جوميز الحكم الجنوب إفريقي كما كان معلنا في وقت سابق.

وسيعاونه كل من مواطنيه إيفارست مينكواندي، وألفيس نجيجو، ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي والحكم الرابع البنيني إيريك كاستان.

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كان الكاف قد أعلن أمس الثلاثاء، تعيين فيكتور جوميز لإدارة النهائي، قبل أن يعلن تعديل طاقم الحكام، وأخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم واحد على المباراة النهائية.

ولم يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سبب قراره بتغيير حكم اللقاء.

نيانت الحكم الكاميروني أدار ثلاث مباريات خلال البطولة. كان أولها في لقاء الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، ثم أدار مباراة المغرب وكوت ديفوار في مرحلة المجموعات، ومدغشقر مع تونس في ربع النهائي.

ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت على استاد القاهرة.

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