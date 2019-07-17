تقرير جزائري: التماس سنغالي لمشاركة كوليبالي في النهائي

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 23:45

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - السنغال - كينيا

يغيب كاليدو كوليبالي مدافع نابولي عن نهائي أمم إفريقيا بين السنغال والجزائر بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل كوليبالي على بطاقة صفراء ثانية في مباراة تونس بعد ارتطام الكرة بيد اللاعب في ركلة الجزاء المحتسبة لنسور قرطاج.

وكشفت صحيفة الهداف الجزائرية أن هناك محاولات سنغالية لإشراك كوليبالي في المباراة النهائية بتقديم التماس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمصادره وللإعلام السنغالي فرئيس اتحاد كرة القدم السنغالي تقدم بطلب رسمي للكاف يطالب بإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها كوليبالي في مواجهة تونس.

وأضاف التقرير إلى أن أليو سيسيه المدير الفني للسنغال يعتمد على كوليبالي في تدريبات المنتخب رغم العقوبة الموقعة عليه.

ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا على استاد القاهرة في التاسعة من مساء الجمعة.

ويصل منتخب الجزائر للمباراة النهائية للمرة الثالثة وكانت المرة الأخيرة عام 1990 والتي حصل فيها الخضر على اللقب الوحيد.

بينما منتخب السنغال يصل النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 17 عاما، عندما حقق وصافة البطولة بالخسارة من الكاميرون في نهائي أمم إفريقيا.

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