تقارير: برشلونة قدم عرضه الأول من أجل نيمار.. وسان جيرمان حدد السعر

قدم نادي برشلونة عرضه الأول لضم نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقا لشبكة "إي إس بي إن".

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال التقرير إن برشلونة قدم عرضا يقدر بـ40 مليون يورو، بجانب خدمات الثنائي فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

وكان كوتينيو قد انضم إلى برشلونة في يناير 2018 بمبلغ 120 مليون يورو، أما ديمبيلي فانضم بمبلغ 105 مليون يورو في صيف 2018، ما يجعل مجموع سعرهما 225 بالنسبة للنادي الكتالوني.

ويرى برشلونة أنه قد عوض القيمة المالية التي باع بها نيمار إلى سان جيرمان وتقدر بـ222 مليون يورو، بجانب منحه مبلغا ماليا يقدر بـ40 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان رفض ذلك العرض جملة وتفصيلا. وإلى رغبة النادي الفرنسي في الحصول على 222 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان ليس مهتم ببيع صاحب الـ27 عاما بمبلغ أقل من 222 مليون يورو، مشددا على رغبته الكاملة في الحصول على القيمة المالية التي دفعها لضمه إن لم يكن أكثر.

تقارير صحفية كثيرة أشارت إلى أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة.

وكان نيمار قد تأخر في الانضمام لمعسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد مما جعل النادي الفرنسي يأخذ التدابير اللازمة ويقرر الموافقة على رحيله حال وصول عرض مناسب. (طالع التفاصيل)

برشلونة بدوره عرض 3 لاعبين بالإضافة لمبلغ مالي من أجل الحصول على خدماته مرة أخرى رغم تعاقد الفريق مع أنطوان جريزمان. (طالع التفاصيل)

واجتمع نيمار اليوم بليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي لمدة 3 ساعات اجتماعا "متوترا" بحسب الصحافة الإسبانية مما يجعل سفره إلى الصين مع الفريق محل شك. (طالع التفاصيل)

نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 هدفا.

ومع برشلونة شارك في 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفا وصنع 76.

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