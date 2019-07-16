رحل خافيير أجيري من منصبه كمدير فني لمنتخب مصر، فمن المدرب القادم للفراعنة؟ هذا ما يكشفه FilGoal.com.

وكشف مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضية لـFilGoal.com عقد الوزير أشرف صبحي لجلسة مع حسن شحاتة خلال الساعات الماضية لاستطلاع رأيه بخصوص تدريب المنتخب.

حسن شحاتة أبدى موافقته وعدم ممانعته لتدريب منتخب مصر مرة أخرى، حسبما علم FilGoal.com.

4 أسماء كانت مرشحة لمنصب مدرب منتخب مصر، وهم حسام حسن مدرب سموحة الحالي، وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز، وأحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة الحالي، وإيهاب جلال مدرب المصري الحالي.

ولكن أصبح الأقرب الآن هو حسن شحاتة، حسبما كشف المصدر المسؤول لـFilGoal.com.

ومن المنتظر أن يتواجد أحمد حسن في منصب مدير الكرة وحمادة صدقي في منصب المدرب العام، وعصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى، مع حسن شحاتة في جهاز المنتخب الجديد.

ولكن

كل تلك الأمور متوقفة على أمر واحد فقط، وهو رد الاتحاد الدولي "فيفا" على وزير الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل استثناء مصر من اللائحة الحالية الخاصة بإقامة انتخابات بعد 3 أشهر.

وطلب الوزير من الفيفا تعيين لجنة مؤقته لإدارة الاتحاد لمدة سنة و3 أشهر، على أن تُساعد ثروت سويلم في إدارة اتحاد الكرة لحين نهاية دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020، ثم تُجرى الانتخابات بشكل طبيعي. (طالع التفاصيل)

وزير الشباب والرياضة لا يحق له في الوقت الحالي اتخاذ أي قرار بخصوص منتخب مصر قبل موافقة الاتحاد الدولي.

مع موافقة فيفا على تشكيل لجنة لإدارة اتحاد الكرة، سيتم الإعلان بشكل نهائي عن تعيين حسن شحاتة.

كان لاعبًا فذًا، وأصبح مدربا قديرا تتحاكى به الأجيال ورفع 3 ألقاب أمم إفريقيا مع منتخب مصر.. هذا حسن شحاتة.

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