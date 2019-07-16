كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الشباب والرياضة تحرك الوزارة بشكل عاجل ومخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل حسم أمر اتحاد الكرة.

في أعقاب وداع منتخب مصر لأمم إفريقيا 2019، قرر هاني أبو ريدة الاستقالة من منصبه كرئيس لاتحاد الكرة قبل أن يتبعه كافة أعضاء الاتحاد.

وفي تلك الحالة، تنص اللائحة على تعيين ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد لمدة 90 يوما قبل إجراء انتخابات تكميلية. ولكن كيف تُفكر الوزارة؟

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل استثناء مصر من اللائحة الحالية الخاصة بإقامة انتخابات بعد 3 أشهر، وفقا للمصدر.

وطلب الوزير من الفيفا تعيين لجنة مؤقته لإدارة الاتحاد لمدة سنة و3 أشهر، على أن تُساعد ثروت سويلم في إدارة اتحاد الكرة لحين نهاية دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020، ثم تُجرى الانتخابات بشكل طبيعي.

المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه كشف لـFilGoal.com الأسماء المرشحة للتواجد في اللجنة المؤقتة والتي عرضها الوزير على الاتحاد الدولي.

الأسماء هي: خالد رفعت مدير التسويق السابق في الزمالك. حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة في نادي الجونة. علي غيط عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق. أحمد حسن المشرف العام على الكرة في بيراميدز. عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق. زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط في الأهلي.

ومن المنتظر، في حالة موافقة فيفا على استثناء مصر من اللائحة الحالية، سيختار الاتحاد الدولي الأسماء التي ستتواجد في اللجنة المؤقتة.

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