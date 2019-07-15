خاص مصدر مقرب من أفشة لـ في الجول: أبلغ بيراميدز برغبته في اللعب للأهلي

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 23:46

كتب : أحمد الخولي

أفشة مع بيراميدز أمام الجونة

قال مصدر مقرب من محمد مجدي"أفشة" لاعب خط وسط بيراميدز إنه أبلغ ناديه برغبته باللعب في صفوف الأهلي حال رحيله عن صفوف الفريق.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com اليوم الاثنين: "أفشة أخطر بيراميدز برغبته في اللعب في الأهلي".

وواصل "أفشة لن يكون لديه أي عائق في تفاصيل التعاقد الشخصية مع الأهلي حال الوصول لتلك المرحلة في المفاوضات".

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وأتم "بعد فتح بيراميدز باب الرحيل أمام العديد من لاعبي الفريق فإن أفشة يريد الانتقال للأهلي".

وانضم أفشة إلى صفوف بيراميدز قادما من إنبي في بداية الموسم الماضي.

ولعب صاحب الـ23 عاما مع بيراميدز في 25 مباراة وسجل خلالهم ستة أهداف.

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