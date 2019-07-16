معلول: تعلمنا من درس صن داونز ولا يوجد دوري صعب.. ولاسارتي مميز في الجانب النفسي

وعد علي معلول لاعب الأهلي جماهير فريقه بتحقيق لقب الدوري المصري في الموسم الحالي والفوز ببطولة إفريقيا في الموسم المقبل.

ويعسكر الأهلي حاليا في مدينة أليكانتي الإسبانية استعدادا لاستئناف الموسم المحلي.

وقال معلول لقناة الأهلي: "معسكر الفريق رائع للغاية والطقس في إسبانيا قريب من الطقس في مصر والملاعب بحالة جيدة وتليق باسم الفريق، وتواجدنا معا هنا يجعلنا قريبين من بعض كلاعبين".

وعن عودة الدوري "كل مباراة له أهمية كبيرة، الآن نركز على مباراة المقاولون العرب لكي نحصد نقاط المباراة ونضغط أكثر على الزمالك، الأهلي دائما يلعب في ظروف صعبة ولا يوجد شيء اسمه موسم استثنائي، المباريات المتبقية هي من تحدد البطل".

وتابع "الأهلي دائما يفوز بالدوري ومن المهم أن نتوج به، لا يوجد دوري صعب، صحيح أننا شاركنا في بطولتين لإفريقيا وفي البطولة العربية وبداية الدوري بالنسبة لنا لم تكن جيدة لكننا نجحنا في العودة للمنافسة".

وعن المنافسة مع زملائه في مركز الظهير الأيسر "المنافسة محترمة للغاية، سواء كانت مع صبري رحيل وحسين السيد في السابق أو محمود وحيد وأيمن أشرف حاليا، من يُشارك يقدم كل ما لديه في المباريات".

وعبر معلول عن طموحه في الفوز ببطولة إفريقيا مع الأهلي "طموحي أن أتوج بكل الألقاب هُنا، كنت أتمنى أن أفوز بطولة إفريقيا في المرتين السابقتين، وأشارك في كأس العالم للأندية، لكننا لم نكن موفقين في النهائيات (ضد الوداد والترجي) بالإضافة للخسارة من صن داونز".

واستمر "تعلمنا الدرس من مباراة صن داونز، الدرس كان كبيرا لكن إن شاء الله سنفوز باللقب ونستعيد الأميرة الإفريقية، التركيز في الموسم الحالي أكبر وأتمنى أن يعود الجماهير ويساندنا لتحقيق اللقب".

وأوضح معلول أنه كان يتمنى أن يكون نهائي أمم إفريقيا عربيا خالصا بين تونس والجزائر "كنت أتمنى أن يكون النهائي بين العرب، عموما تونس لم تقدم ما يلزم في البداية لكن مع ضمان التأهل كل لاعب قاتل من أجل المنتخب، وكنا قريبين للغاية من تحقيق الحلم الذي تحقق في 2004، لدينا عناصر مميزة، وإن شاء الله نتواجد في النهائيات في المستقبل".

وتلعب الجزائر ضد السنغال في نهائي أمم إفريقيا، فيما تلعب تونس ضد نيجيريا على المركز الثالث.

وعن استبعاده من القائمة النهائية لتونس "الحمد لله أولا، الموضوع متعلق باختيارات مدرب لكن الأهم أنني حصلت على حب وثقة جماهير الأهلي وهو أمر ليس بالسهل".

وأشاد معلول بمارتين لاسارتي "يتمتع بجانب إنساني كبير للغاية، ومميز في الناحية النفسية ودائم الحديث مع اللاعبين، يتحدث مع كل لاعب بما يجعله يقدم كل ما لديه".

وأتم موجها رسالة لجماهير الأهلي "شعرت أنني مولود هنا، رأيت حب كبير من قبل الجماهير، أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، أحبهم للغاية وأتمنى تحقيق كل الألقاب بتواجدكم لأنكم المساند الحقيقي للنادي".

ويتبقى للأهلي مواجهتي المقاولون العرب والزمالك في الدوري.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 74 نقطة.

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