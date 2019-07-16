رئيس الزمالك: أشرف بنشرقي وقع على عقود انضمامه للفريق

أعلن رئيس الزمالك انضمام أشرف بنشرقي إلى صفوف الفريق الأبيض قادما من الهلال السعودي.

أشرف بنشرقي النادي : لانس الزمالك

وقال رئيس الزمالك لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "أشرف بنشرقي وقع على عقود انضمامه للفريق اليوم".

وواصل "عقد بنشرقي مع الزمالك سوف يستمر لثلاث سنوات مقبلة".

وأضاف "بنشرقي سيصل مصر يوم الأربعاء ليتمم إجراءات انضمامه للفريق ويبدأ الاستعداد للموسم الجديد".

وعن حميد أحداد قال: "ندرس إعارته لأحد الأندية في المغرب أو يتم تبادله بلاعب آخر".

وأضاف "كما أن هناك 4 لاعبين تم التوقيع معهم وهم دوليين في منتخب مصر وسأعلن عن أسمائهم عقب نهاية الدوري بمواجهة الأهلي".

وأتم رئيس الزمالك "كل ذلك الزمالك لديه فائض في الميزانية يصل لـ160 مليون جنيه".

بنشرقي صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في صفوف المغرب الفاسي وانتقل منه إلى الوداد الذي توج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وانتقل بنشرقي إلى الهلال السعودي الموسم الماضي وفي منتصف الموسم أعير إلى لانس الفرنسي قبل أن يعود للفريق السعودي ومنه إلى الزمالك.

كما خاض بنشرقي مباراة واحدة مع منتخب المغرب كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

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