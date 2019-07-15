تقارير: اجتماع بين نيمار وسان جيرمان استمر 3 ساعات.. وشكوك حول سفره للجولة الآسيوية

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 14:27

كتب : FilGoal

نيمار

وصل نيمار إلى معسكر فريق باريس سان جيرمان واجتمع بـ ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي لمدة 3 ساعات.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكان نيمار قد غاب عن معسكر باريس سان جيرمان وطالبه النادي بمشاركة البعثة الاسبوع الماضي، لكن اللاعب تحدث أن عودته ستكون اليوم الاثنين.

وكشفت تقارير إسبانية بصحيفتي سبورت وموندو ديبورتيفو، أن نيمار اجتمع لمدة 3 ساعات مع ليوناردو المدير الرياضي بالنادي.

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وأوضحت التقارير الإسبانية أن الاجتماع كان متوترا وباردا من الجانبين، لكن لم يتم الكشف عن كافة تفاصيله.

ولم يتدرب نيمار مع لاعبيه اليوم الاثنين ومن المؤكد غيابه عن قائمة الفريق للمباراة الودية غدا الثلاثاء أمام دينامو دريسدن.

وأصبح سفر نيمار مع فريقه نهاية الأسبوع في الجولة التحضيرية بالصين محل شك.

وكان نيمار قد أثار الجدل هذا الأسبوع بحديثه عن اللحظة المفضلة في مشواره بعودة برشلونة التاريخية أمام باريس سان جيرمان التي انتهت بنتيجة 6-1.

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تقارير: اجتماع بين نيمار وسان جيرمان استمر 3 ساعات.. وشكوك حول سفره للجولة الآسيوية

نيمار باريس سان جيرمان برشلونة

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