رئيس الزمالك: جلسة مع بيراميدز لبحث تبادل الصفقات.. والإعلان عن ضم 4 لاعبين عقب لقاء القمة

كشف رئيس نادي الزمالك عن عقد جلسة مع مسؤولي نادي بيراميدز لبحث التعاقد بين الناديين وتبادل الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الزمالك أن الجلسة مع مسؤولي بيراميدز ستعقد يوم الخميس المقبل للاتفاق على انتقال اللاعبين بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار "عبد الله السعيد وعمر جابر ودونجا وأفشة وأحمد أيمن منصور، جميعهم على مستوى عال للغاية".

وقال رئيس الزمالك عبر قناة المحور: "نبحث دعم الفريق بقوة وفقا لطلبات الجهاز الفني بقيادة خالد جلال".

وأفصح "أنهينا الاتفاق مع 4 لاعبين مميزين من الدوري المصري ومنتخب مصر وسنعلن عن إتمام هذه الصفقات رسميا عقب لقاء القمة".

وكان رئيس الزمالك أعلن توقيع ناديه مع المهاجم المغربي أشرف بنشرقي لمدة 3 مواسم. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن الأسماء المتوقع أن يطلبها بيراميدز من الزمالك وهم بهاء مجدي وإبراهيم حسن، بينما يسعى الأبيض للحصول على خدمات عبد الله بكري ونبيل عماد "دونجا" ومحمد مجدي "أفشة" وعمر جابر من نادي بيراميدز. (طالع التفاصيل)

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