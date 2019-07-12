لم يستسلموا بعد.. تقرير: برشلونة يعرض 4 لاعبين على سان جيرمان لضم نيمار

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 22:55

كتب : محمد يسري

نيمار - باريس سان جيرمان

لا تزال محاولات برشلونة لاستعادة نيمار من باريس سان جيرمان مستمرة، على الرغم من تعاقد الفريق مع أنطوان جريزمان.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن برشلونة قرر عرض 4 لاعبين باريس سان جيرمان لاختيار 3 من بينهم + مبلغ مالي للحصول على نيمار.

واللاعبون هم: فيليب كوتينيو، عثمان ديمبلي، نيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي بحسب التقرير مع تقديم مبلغ 130 مليون يورو.

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ورغم جودة الأسماء المعروضة على باريس سان جيرمان إلا أن أزمة الفريق الفرنسي تكمن في أن راتب الثلاثي الذي سيتم اختياره إذا تمت الموافقة على عرض برشلونة، سيكون أكبر من راتب نيمار.

عرض تلك الأسماء من قبل برشلونة يأتي لا إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لا يثق بهم.

وتأخر نيمار عن الانضمام لمعسكر باريس سان جيرمان الإعدادي للموسم الجديد، ليتخذ النادي الفرنسي إجراءات ضده مشيرا إلى أن نجم البرازيل يمكنه الرحيل. (طالع التفاصيل)

نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 هدفا.

ومع برشلونة شارك في 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفا وصنع 76.

وكان برشلونة قد دعم صفوفه بالتعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد. (طالع التفاصيل)

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