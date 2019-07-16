بي بي سي: اتهامات فساد مالي جديدة تواجه أحمد أحمد

يواجه الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اتهامات جديدة بالفساد المالي وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وذكر تقرير نشرته "بي بي سي" أن أحمد أحمد تلقى 3 أضعاف نفقاته اليومية خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 1 يوليو من العام الماضي 2018 وفقا لوثيقة حصلت عليها أوضحت تقاضيه 450 دولار 3 مرات عن اليوم الواحد.

الوثيقتان التي حصلت عليهما "بي بي سي" من الكاف تشير إلى حصول أحمد على نفقات يومية عن مكانين مختلفين في نفس الفترة: الأولى تقول إنه كان في مصر خلال تلك الفترة، والثانية تقول إنه كان في روسيا بنفس التوقيت في كلا الوثيقتين.

هذا بالإضافة لحصوله على 450 دولار من الاتحاد الدولي (فيفا) كبدل يومي طوال فترة البطولة - كأس العالم - ما يعني أنه حصل على مبلغ الـ450 دولار 3 مرات عن اليوم الواحد طوال 9 أيام، وفقا لما ذكرته الإذاعة البريطانية.

أحمد سافر إلى موسكو لحضور كونجرس فيفا يوم 13 يونيو وكأس العالم التي أقيمت خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 11 يوليو، والوثيقة التي أطلعت عليها "بي بي سي" أوضحت أنه سافر من روسيا إلى مصر يوم 23 يونيو على سبيل البقاء لمدة 4 أيام ثم سافر إلى موطنه مدغشقر خلال الفترة من 27 يونيو وحتى الأول من يوليو قبل أن يعود إلى موسكو مجددا.

ومع ذلك فقد حصل الملغاشي على 18 ألف و450 دولار، في يوم 28 سبتمبر من العام الماضي، من الكاف مقابل إقامته لـ 41 يوما في روسيا عن الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو، وتوقيعه كان حاضرا في أدنى الوثيقة والتي جاءت بعنوان "مهمات: كأس العالم 2018 بروسيا".

وقالت بي بي سي: "أحمد لم يكن متواجدا في مصر أو في روسيا خلال الفترة من 27 يونيو وحتى الأول من يوليو ولكنه كان في مدغشقر ومع ذلك حصل على النفقات اليومية".

ولم تتلق الهيئة ردا على تلك الاتهامات من قبل أحمد والفيفا.

بدورها تواصلت الشبكة مع كاف الذي أجاب في بيان: "رئيس كاف تواصل مع إدارة فيفا لدعمه في إصلاحات الاتحاد الإفريقي كي تكون العملية أكثر شفافية".

وأضاف البيان "تفاصيل هذا التعاون سوف يُعلن عنها قريبا، إلى الآن وباعتبار الرئيس لديه احتراما عميقا تجاه المؤسسات فهو سيحتفظ بأجوبته لفريق الفيفا والذي سيقود لتدقيق في الحسابات مستقبلا".

وأشار التقرير إلى تصريحات سابقة لأحمد قال فيها إنه لن يحصل على راتب من كاف، ولكن "بي بي سي" أكدت أنه تقاضى راتبا شهريا يبلغ 40 ألف دولار ما يعني 480 ألف دولار في العام، مع حوافز إضافية بلغت 80 ألف دولار، ورغم ذلك لم يعلن عن الأمر بشفافية.

"المثير للسخرية أن الرجل الذي حل أحمد مكانه - عيسى حياتو - لم يحصل على راتب تقريبا طوال فترة إدارته التي امتدت 29 عاما، إذ أصبح رئيسا لكاف في 1988 ولكنه لم يبدأ في الحصول على راتبه الذي قدر بـ 30 ألف دولار سوى في يوليو 2016 أي قبل رحيله بـ 8 أشهر، وبدلا منه كان يحصل على "مكافآت تمثيلية" وصلت إلى 90 ألف دولار في العام مع نهاية فترته" هكذا أتمت "بي بي سي" تقريرها.

الضغوط تتزايد حول أحمد أحمد

في شهر يونيو الماضي أعلن فيفا تعيين الأمين العام فاطمة سامورا كمراقب على الاتحاد الإفريقي "لتقييم الوضع الحالي داخل الكاف مما يضمن العمل بشكل شفاف ومتفق مع المعايير، وفي إطار هذه العملية يجري إصلاح كبير داخل الكاف"، وفقا لما ذكره بيان وقتها.

وأضاف البيان أن سامورا تم تعيينها لتكون مشرفا على كاف لمدة ٦ أشهر بداية من أغسطس المقبل وسيتم مساندتها من الاتحاد الإفريقي لمراجعة كل شيء وتقييم الأمور، وإعادة هيكلة الأمور داخل الكاف طبقا لقوانين الفيفا والمساعدة في عملية البناء.

أحمد أحمد كان قد تم التحفظ عليه أوائل الشهر الماضي من قبل السلطات الفرنسية في إطار عدم التعاقد مع شركة بوما الألمانية لتزويد الكاف بالمعدات الرياضية، والتعاقد مع شركة فرنسية تدعى تاكتيكال ستيل بسعر يفوق سعر بوما. (طالع التفاصيل)

وخضع أحمد لجلسة استماع آنذاك قبل أن يسمح بمغادرته لاحقا بشكل طبيعي دون توجيه أي اتهام.

قبلها تقدم عمرو فهمي السكرتير السابق للكاف بشكوى ضد أحمد لدى الفيفا. (طالع التفاصيل)

وحصل FilGoal.com على تفاصيل الشكوى التي قالت إن إدارة التسويق في الكاف اتفقت مع شركة بوما الألمانية على تزويد الاتحاد القاري بأدوات رياضية خاصة بكأس الأمم للمحليين في يناير 2018 في المغرب، مثل الملابس والكرات وخلافه. (التفاصيل من هنا)

وفي وقت سابق، تحدث أحمد أحمد لـFilGoal.com عن أزمة تاكتيكال ستيل قائلا: "شركة تاكتيكال ستيل في فرنسا رفعت قضية على عمرو فهمي لأنه شوه صورة الشركة في تقرير رويترز. الاتفاق مع شركة تاكتيكال ستيل تم بتوقيع عمرو وغير معروف مصيره، نحقق في ذلك الأمر حاليا".

وأضاف "عندما قالت المغرب إنها ستنظم كأس الأمم 2015، وبعدها انسحبت، سحبت شركات تويوتا وسامسونج وأديداس رعايتها للبطولة ومنذ ذلك الحين نشتري الملابس من تاكتيكال ستيل لأنها الشركة الوحيدة التي ستزودنا بالمعدات في موعدها، قبل كأس أمم المحليين في 2018 ".

وأتم "عندما أتيت إلى الكاف لم يكن هناك شيء منظم، وجدت قائمة أدوات نشتريها من بوما لذا استشرت المكتب التنفيذي وقال إن علينا العودة لمنتجات أديداس، كل ما فعله مدير التسويق السابق كان بمقابل عمولة، وهناك قضايا مرفوعة ضده حاليا".

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