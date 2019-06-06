تقرير فرنسي: القبض على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس

كشف تقرير فرنسي أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تم القبض عليه في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم الخميس على هامش حضوره لمؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا).

ووفقا لمصادر مجلة "جون أفريك" الفرنسية الخاصة، فتم القبض على أحمد أحمد الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس بأحد فنادق باريس من أجل الاستماع إلى أقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

وأوضح التقرير الحصري للمجلة الفرنسية أنه وفقا لمعلوماتهم فالقبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بسبب عدم التعاقد مع شركة بوما الألمانية لتزويد الكاف بالمعدات الرياضية، والتعاقد مع شركة فرنسية تدعى تاكتيكال ستيل بسعر يفوق سعر بوما.

وكشفت المجلة الفرنسية أن وفقا لبلاغ عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي تم اختيار تلك الشركة بتكلفة تفوق سعر تكلفة التعاقد مع بوما بحوالي 400 ألف دولار. (تفاصيل من هنا)

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي قد رد على تلك الإدعاءات سابقا قائلا: "جميع القرارات اتخذت جماعية وبشفافية".

ويأتي القبض على أحمد أحمد خلال وجوده في باريس من أجل حضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي نتج عنه إعادة انتخاب جياني إينفانتيو.

واجتمع الاتحاد الإفريقي مساء أمس الأربعاء واتخذ قرارا بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي بعد توقفها عقب 60 دقيقة. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر إعلان الموعد النهائي ومكان إقامة المباراة قريبا، والمقرر لها بعد بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

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