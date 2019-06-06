"إهدار الأموال على الاتحاد القاري"، هذا هو ملخص شكوى عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ضد أحمد أحمد رئيس الكاف، لدى الفيفا.

وتقدم فهمي بشكوى ضد أحمد لدى الفيفا، قبل أن يتم التحقيق مع الملغاشي في فرنسا اليوم. (طالع التفاصيل)

وحصل FilGoal.com على تفاصيل الشكوى التي تقول إن إدارة التسويق في الكاف اتفقت مع شركة بوما الألمانية على تزويد الاتحاد القاري بأدوات رياضية خاصة بكأس الأمم للمحليين في يناير 2018 في المغرب، مثل الملابس والكرات وخلافه.

كل ما يلي، بحسب الشكوى التي أرسلها فهمي إلى الفيفا، وتم إبلاغ السلطات الفرنسية بها كذلك.

أرسل الكاف بريدا إلكترونيا لبوما يوضح فيه الأدوات التي سيحتاجها، رغم ضيق المدة التي تسببت في عدم تقدم شركات مثل أديداس ونايكي لتزويد الكاف بالأدوات الرياضية.

وأضافت الشكوى أن بوما وافقت على كل طلبات الكاف، واتفقت معه على سعر يقدر بـ312 ألف يورو يوم 14 ديسمبر 2017.

ولكن بعد هذا التاريخ بـ4 أيام، ألغى أحمد أحمد الصفقة معللا ذلك بأنه يريد أن تقوم شركة أديداس بتزويد الكاف بالأدوات الرياضية.

وبالتالي، قامت سكرتارية الكاف بإلغاء الصفقة، ما جعل بوما تطالب بـ105 ألف يورو كغرامة إلغاء للعقد، المبلغ الذي رفض أحمد دفعه.

وفي نفس اليوم، 18 ديسمبر 2017، قام الكاف بطلب نفس المعدات من شركة فرنسية تدعى تاكتيكال ستيل.

وتقول الشكوى إن تاكتيكال ستيل هي شركة وسيطة لا تقوم بتصنيع الأدوات بل تعمل كوكيل لتزويدها، ومن المفترض أن الشركة ستزود الكاف بتلك الأدوات من شركة أديداس.

وزعمت الشكوى أن المدير التنفيذي للشركة الفرنسية، روموا سايلر، صديق مقرب للويك جيرلاند، المساعد الأول لأحمد أحمد.

وكان العرض الخاص بتاكتيكال ستيل، لتزويد الكاف بمعدات مشتراة من أديداس يقدر بـ1.2 مليون دولار.

وكذلك، تقول الشكوى إن رغم وجود شركة تاكتيكال ستيل في فرنسا، إلا أن الأموال كانت تحول لشركة تركية تدعى سيرين هيدرافات.

وبالتالي، تتهم الشكوى أحمد أحمد بتغريم الكاف حوالي 830 ألف دولار دون داع حقيقي.

وفي وقت سابق، تحدث أحمد أحمد لـFilGoal.com عن أزمة تاكتيكال ستيل قائلا: "شركة تاكتيكال ستيل في فرنسا رفعت قضية على عمرو فهمي لأنه شوه صورة الشركة في تقرير رويترز. الاتفاق مع شركة تاكتيكال ستيل تم بتوقيع عمرو وغير معروف مصيره، نحقق في ذلك الأمر حاليا".

وأضاف "عندما قالت المغرب إنها ستنظم كأس الأمم 2015، وبعدها انسحبت، سحبت شركات تويوتا وسامسونج وأديداس رعايتها للبطولة ومنذ ذلك الحين نشتري الملابس من تاكتيكال ستيل لأنها الشركة الوحيدة التي ستزودنا بالمعدات في موعدها، قبل كأس أمم المحليين في 2018 ".

وأتم "عندما أتيت إلى الكاف لم يكن هناك شيء منظم، وجدت قائمة أدوات نشتريها من بوما لذا استشرت المكتب التنفيذي وقال إن علينا العودة لمنتجات أديداس، كل ما فعله مدير التسويق السابق كان بمقابل عمولة، وهناك قضايا مرفوعة ضده حاليا".

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