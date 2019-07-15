والده: نيمار يحترم سان جيرمان.. ولن ينكر تاريخه مع برشلونة

نفى نيمار سينيور والد نيمار أن يكون ابنه قد قلل من ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وكان نيمار قد اختار مباراة عودة برشلونة التاريخية ضد سان جيرمان حين كان لاعبا للفريق الكتالوني كأفضل لحظة في مسيرته. (طالع التفاصيل)

وقال نيمار سينيور في تصريحات لليكيب الفرنسية: "ابني اختار لحظتان، الأولى بعد فوزه بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 2016 مع البرازيل والثانية انتصار برشلونة على باريس".

وأوضح "ما شعرنا به حين أحرز الهدف السادس كان شيئا جنونيا بشكل لا يصدق، أعتقد أنها أفضل لحظة لنا جميعا".

وكان برشلونة قد عاد وانتصر على سان جيرمان بنتيجة 6-1 بعد الخسارة 4-0 ذهابا في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عام 2017.

وأضاف "إن تذكر هدفك المئوي (مع برشلونة) لا يُعد قلة احترام".

وأتم "ابني يعد لاعبا لباريس سان جيرمان، لكنه لن ينسى تاريخه الذي كان سببا في انتقاله للفريق الفرنسي".

وكان والد نيمار قد هاجم العديد من الصحفيين عبر حسابه على انستجرام بعدما انتقدوا اختيار نيمار للحظته المفضلة وأشاروا إلى أنها "قلة احترام" لباريس سان جيرمان.

وكتب والد نيمار "إن تفسير رد نيمار الصادق والتلقائي بأنه استفزازا لباريس سان جيرمان يُعد ترفا خبيثا هدفه إثارة الجدل، العديد من الصحفيين يعتبرون أن تلك المباراة لا تنسى في مسيرته".

وأضاف "ابني يكن كل الاحترام لباريس سان جيرمان ولزملائه الذين خاضوا تلك المباراة عام 2017، ومنذ نهاية المباراة وحتى هذه اللحظة يعتبرها واحدة من أهم المباريات في مسيرته".

تقارير صحفية كثيرة أشارت إلى أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة.

وكان نيمار قد تأخر في الانضمام لمعسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد مما جعل النادي الفرنسي يأخذ التدابير اللازمة ويقرر الموافقة على رحيله حال وصول عرض مناسب. (طالع التفاصيل)

برشلونة بدوره عرض 3 لاعبين بالإضافة لمبلغ مالي من أجل الحصول على خدماته مرة أخرى رغم تعاقد الفريق مع أنطوان جريزمان. (طالع التفاصيل)

واجتمع نيمار اليوم بليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي لمدة 3 ساعات اجتماعا "متوترا" بحسب الصحافة الإسبانية مما يجعل سفره إلى الصين مع الفريق محل شك. (طالع التفاصيل)

نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 هدفا.

ومع برشلونة شارك في 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفا وصنع 76.

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