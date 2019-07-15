يدخل نادي الزمالك في مفاوضات مع مجلس بيراميدز لمناقشة بعض الصفقات التبادلية المنتظرة خلال الأيام المقبلة.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك أنه من المنتظر عقد جلسة بين الناديين الأسبوع المقبل لمناقشة بعض التفاصيل حول الصفقات التبادلية.

وقال مصدر الزمالك لـ في الجول: "هناك جلسة تجمعنا مع مسؤولي بيراميدز خلال اسبوع من الآن لمناقشة الصفقات التبادلية".

وأضاف "بيراميدز مهتم بضم لاعبين مثل إبراهيم حسن وبهاء مجدي وآخرون".

وكان الزمالك قد أبدى اهتماما بضم عبد الله بكري ومناقشة ضمه لتدعيم صفوف الفريق دفاعيا.

وتابع المصدر "هناك بعض الأسماء المطروحة بين الناديين مثل نبيل عماد دونجا لاعب المنتخب ومحمد مجدي أفشة وعمر جابر أيضا".

وأتم المصدر "يسعى أمير مرتضى المشرف العام للكرة لدعم الفريق بعدد من الصفقات خلال الشهر الجاري قبل القيد الإفريقي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الأحد المقبل ضمن الثلاث مباريات المؤجلة للفريق في مسابقة الدوري.

ويحتاج الزمالك للفوز بالثلاث مباريات المؤجلة لحصد لقب الدوري بغض النظر عن نتيجة الأهلي أمام المقاولون.

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