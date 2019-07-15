كوبر لـ صلاح: تواضع لتبقى بين أفضل 5 لاعبين في العالم

شدد هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر على أهمية محمد صلاح بصفوف الفراعنة، موجها نصيحة لنجم ليفربول الإنجليزي.

وقال كوبر عبر قناة إم بي سي مصر "صلاح لاعب مهم جدا ومن أفضل 5 لاعبين في العالم، ووصل لمستوى عال، وأمامه تحد للحفاظ على هذا المستوى، فهو يحتاج لبذل مجهود كبير مع التحلي بالاحترام والتواضع".

وبسؤاله عن هوية المدير الفني الأنسب لمنتخب مصر، رد الأرجنتيني "المدرب الوطني يتمتع بحساسية لا تتوافر في الأجنبي، لكن الأجنبي لابد أن يعيش في البلد ويشعر بكل الأمور الحساسة بالملعب والفريق".

واستدرك "لكن أحيانا المشاعر الزائدة عن الحد تنقلب ضد اللاعبين، فالمدرب يحتاج أن يعمل بهدوء وبرود لاتخاذ قرارات صائبة، لأن الحساسية قد تجعلك لا تحكم على الأمور بموضوعية كافية".

وتطرق هيكتور كوبر لتحليل منتخبات المربع الذهبي لكأس الأمم، قائلا "تونس ودعت البطولة بتفاصيل صغيرة جدا، لقد تأهلت رغم عدم التلاحم والقوة".

وأشار "منتخب تونس بدأ بشكل سيء في الشوط الأول ضد السنغال وكان المنافس أفضل وفي الشوط الثاني تطور منتخب تونس، وخلق بعض بعض الفرص، إلا أنه ارتكب أخطاء دفاعية في الشوط الثاني وسجلوا هدفا في مرماهم".

وأتم هيكتور كوبر "رأيي أن تونس كان المرشح الأكثر لأن السنغال ليس فريقا قويا بالنسبة لي، كما أعتبر الجزائر الفريق الأفضل والأقرب للفوز بكأس الأمم، فهو فريق منظم وقوي ومتوازن دفاعيا وهجوميا".

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