حسام حسن: صلاح انتابه التشبع.. ومحرز تحول لناشئ يريد إثبات نفسه مع بلماضي

حدد حسام حسن المدير الفني لسموحة الفارق بين محمد صلاح ورياض محرز نجمي منتخبي مصر والجزائر خلال مشوار الفريقين في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال حسام عبر قناة إم بي سي مصر "صلاح نجم كبير لذا لابد أن يتحلى بتوازن نفسي لأن الجماهير سعيدة به، وتراه الأفضل دائما، لكن في نفس الوقت هناك مسؤولية تقع عليه وقت ما يحتاجه المنتخب يجب أن يكون مثالا للاعبين والجماهير ويقدم أداء عاليا ويكون مخلصا في الملعب".

وأضاف "صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم، وتجاوز رياض محرز في الكثير من الاستفتاءات، لكن الفارق أن جمال بلماضي مدرب الفريق جعل الفريق بأكمله في حالة إثبات وجود".

وأوضح "واجهت بلماضي في مباراة بين الأردن وقطر في نهائي غرب آسيا، فهو مؤسس منتخب قطر الحالي الفائز بكأس آسيا، ويتمتع (جمال) بشخصية وفكر ولم ينجح بالصدفة، له تاريخ دولي يعلمه اللاعبون بخلاف شخصيته الفنية والحالة النفسية والتعامل المعنوي مع اللاعبين، لقد بدا محرز وكأنه ناشئ يريد إثبات نفسه وليس لاعبا في مانشستر سيتي ومن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي ولا يقل عن محمد صلاح".

وأشار حسام حسن "أراد محرز أن يثبت نفسه دفاعيا وهجوميا بتركيز كبير وعند استبداله مقتنع تماما بقرار المدرب ولا يغضب لأنه يعلم أن المدرب جمال بلماضي الذي ترك بصمة كبيرة مع الكرة الجزائرية".

واستدرك "أما صلاح في المرحلة الماضية، فإن الاهتمام الإعلامي وفرحة الجماهير به أخذت من تفكيره وكذلك الراحة السلبية بعد التتويج بدوري الأبطال، أدخلته في إحساس التشبع ولم يستعد نفسه سريعا نتيجة الراحة التي كان من المفترض أن تكون إيجابية بتواجده مع الفريق بشكل أكبر ويلملم صفوف اللاعبين قبل البطولة بعدة أيام فهو يتمتع بخبرات كبيرة، والفريق يحتاج منه أن يوصل اللاعبين رسالة بأن الهدف كبير والبطولة في مصر والجمهور لديه واجب على الجميع".

واستطرد "كما يجب أن يكون أداء صلاح الفني والبدني قويا ويكون أول لاعب يقاتل على الكرة، لكنه انشغل بالإعلام وفرحة الجماهير به، وأؤكد أنه لاعب مهم جدا لمنتخب مصر".

وأردف نجم الفراعنة في مونديال 1990 "منتخب مصر اعتمد على صلاح ومحمود حسن (تريزيجيه) فقط، بينما يضم منتخب الجزائر 4 أو 5 لاعبين على أعلى مستوى، هم محرز وبغداد بونجاح وإسماعيل بن ناصر وعدلان قديورة وسفيان فيجولي".

وواصل "الجزائر بدأ وانتهى بشكل صحيح ويلعب بلا تهاون، ويؤدي بروح معنوية وإعلاء مصلحة الفريق والجماهير، ويلعبون بثقة وفازوا على نيجيريا بهدف في الدقيقة الأخيرة".

واستطرد حسام حسن "بلماضي يملك حاليا فريقين، وله دور كبير في الالتزام والانضباط، لا أقصد بالطبع الصياح في اللاعبين مثلما يردد البعض في الفترة الأخيرة، بل أن يكون اللاعب مقتنعا بمدربه ويهابه ويحترمه تقديرا لتاريخه وإمكاناته الفنية".

وتابع مدرب سموحة "بلماضي نجح في السيطرة على النجوم، إنه أمر ليس سهلا، لتواجدهم جميعا في أندية كبيرة بأوروبا، ولكنها خطوة سهلة مع مدرب وطني ليس له اسم فقط بل موهبة فنية ويجيد التعامل مع النجوم، لا أقصد التقليل من المدرب الأجنبي، ولكن من تأهل للنهائي مدربين محليين هما بلماضي وأليو سيسيه".

وألمح حسام حسن في ختام حديثه "المدرب الوطني له معادلة معينة مع لاعبي المنتخب، فهو يفهم نوعيات اللاعبين وطريقة تفكيرهم واختيار الأصلح، أما الأجنبي يشاهد المباريات ويستمع لمعاونيه، لذا يتجاوز بعض اللاعبين في خياراته".

اقرأ أيضا:

المحكمة الرياضية: الوداد والترجي يرفضان إعادة نهائي دوري الأبطال.. وموعد القرار النهائي

محرز لسياسي فرنسي تمنى خسارة الجزائر: هذا الهدف لك

نهائي فانتازي في الجول.. كون أو عدل فريقك للفوز بـ بلايستيشن 4

حوار - لاسارتي يتحدث عن ترك إرث للأهلي مثل جريزمان.. ورمضان ليس مارادونا

رسميا - بورتو يعلن انضمام كاسياس للإدارة الفنية هذا الموسم

تقارير: اجتماع بين نيمار وسان جيرمان استمر 3 ساعات.. وشكوك حول سفره للجولة الآسيوية