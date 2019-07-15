صورة - كهربا يظهر مع تريزيجيه وكريم حافظ في تركيا

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 15:36

كتب : FilGoal

كهربا يسجل هدف الزمالك الأول في الداخلية من كرة ثابتة

ظهر محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك في مدينة اسطنبول التركية في ظل أزمته مع ناديه.

تقارير تركية عديدة ربطت كهربا بالانتقال لفريق دينزلي سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية عكس رغبة نادي الزمالك.

عصر الإثنين نشر كهربا صورته مع محمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ ثنائي قاسم باشا، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

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الأزمة بدأت بين كهربا والزمالك في الأيام الأخيرة في ظل تصريحات نارية من رئيس النادي الأبيض.

وقرر كهربا استكمال التصعيد بعدما رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بعد تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده.

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وعلم FilGoal.comأن جلسة جمعت بين كهربا ومسؤولين من الزمالك خلال الأيام الماضية، حيث أطلعهم اللاعب خلالها بوجود عرضين أحدهما من فريق تركي كبير.

وكان تقرير تركي قد أشار إلى الفريق الذي قد ينضم إليه كهربا بعدما "تم الاتفاق على كل شيء بين الطرفين" وفقا للتقرير الذي حدد اسم النادي (طالع التفاصيل).

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

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