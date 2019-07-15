رسميا - الاتحاد المغربي ينفي تقدم رينار باستقالته

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم الخبر الذي نشره التلفزيون المغربي الرسمي بتقدم هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب باستقالته من تدريب أسود الأطلس.

فقد أعلنت قناة الرياضية المغربية التابعة للتلفزيون الحكومي هناك قبل ساعة استقالة إيرفي رينار من تدريب منتخب المغرب بعد الإخفاق في أمم إفريقيا 2019.

لكن الاتحاد المغربي نفى ذلك في بيان عبر موقعه الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء بيان الاتحاد المغربي (الجامعة الملكية المغربية) على النحو التالي:-

بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأخبار التي يتم تداولها حاليا بشأن تقديم هيرفي رينار استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول إلى حدود الساعة.

جدير بالذكر، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد عقد لقاءين يومي الأحد والاثنين مع السيد هيرفي رينار لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، كما تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة.

وودع منتخب المغرب منافسات بطولة أمم إفريقيا من ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام بنين.

وكان رينار قد تولى قيادة منتخب المغرب من فبراير 2016 وكان من المقرر أن يستمر حتى كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل أسود أطلس إلى ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي هدف.

ولكن تعادل المنتخب أمام بنين بهدف لكل منهما قبل أن يودع المنافسات بركلات الترجيح.

وقاد رينار المغرب 43 مباراة فاز في 23 منها وتعادل 9 مرات وخسر 11 مرة.

وسبق لرينار قيادة منتخبات كوت ديفوار وزامبيا في إفريقيا وتوج معهما بلقب بطولة الأمم.

وتشير تقارير سعودية إلى اتفاق الاتحاد السعودي على كافة التفاصيل مع رينار لتولي قيادة المنتخب الفترة المقبلة.





























































































































































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