نيمار: أفضل ذكرياتي مع كرة القدم؟ ريمونتادا برشلونة أمام باريس سان جيرمان

رغم أنه مازال يُمثل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حتى الآن، إلا أن أفضل ذكرياته مع كرة القدم كانت بسبب خسارة فريقه الحالي!، هنا نتحدث عن نيمار دا سيلفا.

نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان كان حاضرا في البرازيل اليوم السبت لحضور نهائي بطولة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE للكرة الخماسية. (طالع التفاصيل)

وتحدث نيمار عقب نهائي البطولة مع OH MY GOAL ليجيب وبطريقة مثيرة على سؤال (ما هي أفضل ذكرياتك مع كرة القدم؟).

وقال نيمار: "أفضل ذكرياتي مع كرة القدم؟ انتصار برشلونة على باريس سان جيرمان 6-1".

وأضاف "الأمر كان جنونيا للغاية والفرحة كانت عارمة".

وتابع "أؤمن أن تلك اللحظة هي أفضل شعور مر علينا نحن – لاعبو برشلونة-".

في ريمونتادا برشلونة على باريس سان جيرمان عام 2017، نيمار كان بطلا خارقا.

نيمار سجل هدفين وصنع الهدف السادس الذي سجله سيرجي روبيرتو وهز ملعب كامب نو وكتب الخروج المُهين لـ سان جيرمان.

بعدها، نيمار كان بطلا جديدا ولكن بطلا لإثارة كبرى في سوق الانتقالات عندما رحل من برشلونة لينضم للفريق الباريسي بعدما دفع الأخير الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

ومن جديد، من المنتظر أن يكون نيمار بطلا لسوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى رغبته في الرحيل، وفقا لصحيفة ليكيب.

وشارك نيمار في 28 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 13

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ويمتد عقد نيمار مع سان جيرمان حتى 2022 وتوج مع النادي الفرنسي بـ 5 ألقاب. الدوري الفرنسي مرتين والكأس مرة وكأس الرابطة مرة وكأس السوبر مرة.

قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، تألق نيمار بقميص برشلونة ولعب 186 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 105 هدفا وصناعة 76.

ورفع نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا 3 مرات والسوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين، في 4 سنوات مع رفاق ليونيل ميسي.

فهل يجتمع نيمار مجددا مع ميسي؟ لننتظر ونرى

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