أرقام قياسية وحظ باراجواي.. ملخص الجولة الثالثة من كوبا أمريكا 2019

سخونة المنافسات تزداد مع مرور الوقت في أمريكا الجنوبية بعدما انتهت الجولة الثالثة والأخيرة من كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل.

لم تحدث مفاجآت ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق فوزه الأول، بينما ترك المنتخبان القطري والياباني ذكرى طيبة بمشاركة جيدة.

فيما تأهلت كولومبيا وأوروجواي بالعلامة الكاملة إلى ربع النهائي لنتفادى مواجهة مبكرة بين أفضل منتخبين في دور المجموعات.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز ما جاء في الجولة الثالثة قبل بدء مرحلة خروج المغلوب.

أسرع هدف

داروين ماتشيس مهاجم منتخب فنزويلا سجل أسرع هدف في القرن الحالي بكوبا أمريكا بعد دقيقة 15 وثانية في شباك بوليفيا ليتفوق على يوهان فينيجاس لاعب كوستاريكا في شباك كولومبيا في الدقيقة الأولى و28 ثانية في نسخة 2016. (من هنا)

ماتشيس أصبح رابع لاعب يسجل ثنائية في كوبا أمريكا بمباراة واحدة في تاريخ فنزويلا والأول منذ نسخة 1993.

فوز العنابي اللاتيني جعله ينجح في التأهل لمرحلة خروج المغلوب للمرة الرابعة من أصل آخر 5 نسخ بعدما فشل سابقا في التأهل خلال 13 نسخة سابقة.

خماسية برازيلية

دون أن تتلقى أي أهداف وبخماسية ساحقة نجح المنتخب البرازيلي في الفوز بنتيجة 5-0 على بيرو ويتأهل متصدرا لجدول الترتيب.

لأول مرة منذ نسخة 1995 تنجح السامبا في التأهل دون تلقي أي أهداف، وهو الفوز الأكبر للبرازيل منذ نسخة 2007 عند الفوز على تشيلي بنتيجة 6-1.

داني ألفيش قائد السامبا أصبح أكبر لاعب يسجل في كوبا أمريكا (على الأقل آخر 96 عاما) بعمر 36 عاما و47 يوما، ثم أعلن بعدها الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية تعاقده.

هداف سكالوني

لاوتارو مارتينيز افتتح أهداف الأرجنتين في شباك قطر ليسهل الأمور على كتيبة ليونيل سكالوني المدير الفني، ويصبح هداف الأرجنتيني تحت قيادته الفنية برصيد 5 أهداف متفوقا على ليونيل ميسي صاحب الـ 3 أهداف. (شاهد من هنا)

سكالوني الذي حقق انتصاره الأول في البطولة، أصبح أول مدير فني يتم إشهار بطاقة صفراء له في تاريخ البطولة.

كما أصبح ميسي عاشر أكثر لاعب خوضا للمباريات برصيد 24 مباراة.

الأول

في أول مباراة ومن أول لمسة في منطقة جزاء الخصم ومن أول تسديدة سجل جوستافو كويلار أول هدف دولي له بقميص كولومبيا.

فوز ساهم بتصدر كولومبيا المضمون مسبقا ليرفع اللوس كافيتيروس رصيدهم إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة للمرة الثانية في تاريخهم والأولى منذ نسخة 2001 التي حققوا لقبها.

البرتغالي كارلوس كيروش أشرك 22 لاعبا من أصل 23 متاحا في قائمة المنتخب الكولومبي وهو الرقم الأكبر في البطولة.

حظ باراجواي

الحظ وقف بجانب باراجواي تلك المرة بعدما فشل كلا من اليابان والإكوادور في تحقيق الانتصار، وبالتالي ضمنت التأهل لربع النهائي برصيد نقطتين.

آخر 10 مباريات لباراجواي جاءت بدون فوز بواقع 5 تعادلات و5 هزائم، وهي سلسلة اللافوز الأطول في تاريخ البطولة.

سيلستي

حقق منتخب أوروجواي الفوز رقم 200 له على حساب تشيلي، في المباراة التي تحمل الرقم 800 في تاريخ البطولة.

فيما أصبح المدير الفني أوسكار تاباريز أكثر مدير فني يخوض مباريات مع منتخب برصيد 200 مباراة (99 فوزا – 48 تعادل – 53 خسارة) مع منتخب أوروجواي.

كما أصبحت تشيلي الضحية المفضلة في كوبا أمريكا برصيد 19 انتصارا خلال 30 مواجهة جمعت الفريقين. (شاهد من هنا).

خسارة تشيلي هي الثانية لهم في كوبا أمريكا خلال آخر 3 نسخ والأولى منذ الخسارة من الأرجنتين في دور المجموعات 2016.

إليكم مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا..مواجهة محتملة في نصف النهائي بين البرازيل والأرجنتين 🔥#CopaAmerica pic.twitter.com/OgxN5plrn6 — FilGoal (@FilGoal) June 25, 2019

مواجهات مرتقبة في ربع النهائي وسوبر كلاسيكو تم تأجيله وننتظر التأكيد بعد نهاية مباريات المرحلة فمن يضمن وضع قدمه ضمن الكبار في نسخة 2019 من كوبا أمريكا؟

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