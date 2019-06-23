الأرجنتين تهزم قطر وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا.. وبارجواي تخسر من كولومبيا

تجنب منتخب الأرجنتين المفاجأة وحقق الفوز على قطر بهدفين نظيفين في ختام مباريات دور المجموعات.

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل بعد الحصول على المركز الثاني برصيد 4 نقاط ليواجه فنزويلا في ربع النهائي مساء الجمعة المقبل.

أما منتخب قطر فودع رسميا منافسات البطولة بعد تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وافتتح لوتارو مارتينيز التسجيل للأرجنتين بعد خطأ دفاعي قاتل في الدقيقة الرابعة، وأمن أجويرو التأهل بهدف ثاني بعد استلام تمريرة ديبالا في الدقيقة 82.

وحقق منتخب كولومبيا الفوز على باراجواي بهدف نظيف رغم ضمانه الصعود كأول، وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويقع منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد نقطتين وينتظر هدية من مباراة اليابان والإكوادور ليتأهل كأفضل ثالث بجانب بيرو لربع النهائي.

وفي حالة تعادل اليابان والإكوادور يتأهل منتخب باراجواي مع بيرو بفارق الأهداف عن اليابان.





































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