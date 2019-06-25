المحمدي: مستوى صلاح أمام زيمبابوي؟ لقد تعامل مع مواقف أصعب

لا يرى أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أن محمد صلاح نجم الفراعنة تأثر بالضغط الملقى عليه في مباراة زيمبابوي، مشيرا إلى أهمية دور مهاجم ليفربول في صفوف الفريق.

وقال المحمدي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "صلاح يتعامل جيدا مع الضغوط والمستوى الذي ظهر به في لقاء زيمبابوي ليس بسبب الضغط".

وأردف ظهير أستون فيلا "لقد تعامل صلاح مع مواقف أصعب رفقة المنتخب وفريقه ليفربول".

وأضاف "تواجد صلاح مهم جدا بفضل إمكانياته وخبراته"، مشيرا إلى أن نجم روما السابق يساعد اللاعبين جيدا داخل الملعب بصورة رائعة".

المحمدي شدد على أن لعب المنتخب المصري على أرضه ووسط جماهيره يجب أن يكون حافزا وليس ضغطا.

واعترف المحمدي بأن الفريق تراجع في الشوط الثاني بصورة واضحة أمام زيمبابوي، وشدد "لقد تحدث خافيير أجيري مع اللاعبين حول حلول هذه الأزمة.

وأتم بطل أمم إفريقيا 2008 و2010 "منتخب مر سيظهر بشكل مغاير تماما أمام الكونغو الديمقراطية".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا الذي انتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا.

بينما يلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء.









































































































































































































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