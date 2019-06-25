بالفيديو - هدف كافاني ينصر أوروجواي بصعوبة على تشيلي.. وتعادل يقود الإكوادور واليابان لخارج كوبا أمريكا

خطف منتخب أوروجواي صدارة المجموعة الثالثة لكوبا أمريكا من تشيلي بعدما حقق رفاق لويس سواريز الفوز على حامل لقب البطولة بهدف دون رد.

إدينسون كافاني النادي : باريس سان جيرمان تشيلي اليابان أوروجواي

وبهدف النجم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، انتصر منتخب أوروجواي بصعوبة على تشيلي. ويتأهلا معا لدور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 بعدما لعب فالفيردي عرضية مميزة قابلها كافاني بضربة رأس رائعة سكنت شباك تشيلي حامل لقب البطولة في النسختين الماضيتين.

الفوز رفع رصيد أوروجواي إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة، ليلعب في دور الـ8 ضد بيرو صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.

ويتجمد رصيد تشيلي عند النقطة 6 في المركز الثاني ويلعب في الدور المقبل ضد كولومبيا متصدر المجموعة الثانية.

في المباراة الثانية للمجموعة الثالثة تعادل منتخب اليابان ضد الإكوادور بهدف لمثله.

تقدم منتخب اليابان في الدقيقة 15 بهدف سجله شويا ناكاجيما، ثم تعادل الإكوادور في الدقيقة 35 بهدف سجله أنخيل مينا.

وبهذه النتيجة احتل منتخب اليابان المركز الثالث في المجموعة بنقطتين، بينما جاء منتخب الإكوادور في المركز الرابع بنقطة واحدة وودع الثنائي البطولة معا.





























































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