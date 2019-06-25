بيان تحذيري من شركة "تذكرتي" بخصوص التذاكرة المباعة والمهداة

أصدرت شركة "تذكرتي" الخاصة بتنسيق دخول الجماهير إلى الاستادات المقام عليها بطولة كأس الأمم الإفريقية بيانا تحذيريا نوهت من خلاله أنه يشترط ربط كافة التذاكر سواء التي اشتراها البعض بصورة نقدية أو هدايا ببطاقة المشجع، وما دون ذلك فسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة.

وجاء نص بيان الشركة كالتالي:

"تؤكد شركة تذكرتي أن دخول كافة الاستادات المقام عليها بطولة كأس الأمم الإفريقية غير متاح بدون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع Fan ID".

"وتؤكد للمشجعين أن التذكرة المشتراة تكون مرتبطة على النظام الإلكتروني الخاص ببطاقة المشجع الذي اشترى التذكرة، فهما معا بمثابة تصريح للمشجع بعبور بوابات الاستاد".

"وتم رصد عدة حالات، حصل خلالها المشجع على تذكرة من آخرين سواء عن طريق الشراء النقدي أو في صورة هدية، وتوجه بها إلى الاستاد دون أن تكون مربوطة إلكترونيا ببطاقة المشجع الخاصة به، مما ترتب عليه صعوبات في إتاحة الدخول لهؤلاء المشجعين".

"بناء عليه، تنبه شركة تذكرتي أن كافة التذاكر أي كان مصدرها من اللازم أن تكون مربوطة مسبقا ببطاقة المشجع حامل التذكرة، وأن هذا الربط يجب أن يتم تفعيله قبيل يوم المباراة وليس على بوابات الدخول".

"وفي حالة ضبط مثل تلك الحالات، فلن يسمح للمشجع بالدخول، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة والتي قد تمتد لإلغاء بطاقة المشجع تماما، وهو الأمر الذي لا يسعى له أي من المشجعين".

وتقام البطولة في مصر خلال الفترة من اليوم الجمعة 21 يونيو، وحتى يوم 19 يوليو المقبل.

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