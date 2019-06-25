مؤتمر أجيري: صلاح لا يلعب بأنانية وطريقة اللعب لا تعوقه.. وسنتحسن في المباريات المقبلة

قال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إن المنتخب جاهز تماما لمواجهة الكونغو وكل شيء سليم ولا يعاني أي لاعب من مشكلة بدنية قبل مباراة الكونغو.

مصر تلتقي مع الكونغو الديمقراطية في ثاني جولات دور المجموعات بأمم إفريقيا غدا الأربعاء، بعد الانتصار على زيمبابوي في الافتتاح بهدف نظيف.

وأوضح المدرب المكسيكي "الفريق المنافس قوي للغاية، من خلال التحليل الفني شاهدنا عدة مباريات للفريق وهناك اليوم جلسة أخرى للمشاهدة. هدفنا الثلاث نقاط وحسم التأهل".

وأضاف أجيري في المؤتمر الصحفي "غير قلق من مستوى التجانس بين اللاعبين ومع توالي المباريات سيزيد التجانس، الفريق يؤدي مباريات قوية وسيتحسن المستوى في اللقاءات المقبلة، والكل يعمل ككتلة واحدة واللاعبون جاهزون لمواجهة الكونغو الهامة".

وتابع مدرب الفراعنة "مباراة الكونغو وأوغندا كانت غريبة للغاية وكنت أتوقع مستوى أفضل من الكونغو كما أن مصر كان لابد أن تظهر بمستوى أفضل أمام زيمبابوي".

وأشار "الفريقان من وجهة نظري سيظهران بمستوى أفضل في لقاء الغد لأن الهدف الرئيسي لكل منهما هو الفوز، فمصر تبحث عن التأهل بينما يحتاج الكونغو للفوز لإعادة فرصته في التأهل".

وعن أنباء استبعاد لاعبه عمرو وردة "لا توجد مشكلة بالنسبة لعمرو وردة فهو لاعب من بين ٢٣ لاعبا ولا أعرف أنباء استبعاده من القائمة التي تحدث عنها البعض. الأمور السلوكية داخل الفريق ممتازة تماما ومن سيخرج عنها سيكون مستبعدا، ولكنه حتى الآن مع الفريق".

أجيري شدد على أن محمد صلاح "لاعب يعمل جيدا بروح الفريق وملتزم تماما، وفي لقاء زيمبابوي سددنا 17 تسديدة على المرمى الآخر، والسنغال فقط أكثر منا برصيد 20 تصويبة ونحن في المركز الثاني وهدفي الوصول إلى 25 تصويبة مستقبلا".

وأردف "روح الفريق موجودة ومحمد صلاح لا يلعب بأنانية كما يتحدث البعض ولا توجد مشاكل".

وعن موقف مدافعه أحمد حجازي المصاب بكسر في الأنف "هو جاهز لمباراة الكونغو وسيلعب لقاء الكونغو بواقي للأنف ومن الناحية الطبية جاهز تماما".

وتحدث المدرب عن أن محمد صلاح لاعب مهم جدا لمصر مثلما سيدريك باكامبو لاعب مهم للكونغو، مشيرا "المنتخب يمتلك عناصر أخرى للوصول إلى المرمى ولا يعتمد الفريق على لاعب واحد فقط للتسجيل وهز الشباك ولكن هناك عدد من العناصر الأخرى لديهم القدرة على هز الشباك وهو ما حدث في مباراة زيمبابوي وتسجيل تريزيجيه للهدف".

وواصل أجيري الحديث عن مستوى محمد صلاح أمام زيمبابوي، "ما قدمه لم يقل عن مستواه مع ليفربول بسبب طريقة اللعب كما يؤكد البعض، واللاعب قدم مباراة قوية".

وعاد للتبرير "صلاح سدد على المرمى 8 كرات في 90 دقيقة وهو ما يؤكد أنه ظهر بمستوى قوي وافتقد للمسة الأخيرة فقط وكان بمقدوره هز الشباك أكثر من مرة. طريقة لعب المنتخب لا تعوقه كما يدعي البعض كما أنه سجل العديد من الأهداف تحت قيادتي ما يؤكد كذب الإدعاءات حول طريقة الأداء".

واختتم المدرب "في كأس الأمم لدينا 24 فريقا يلعبون في أندية قوية وهي فرصة جيدة للعرض للعالم بأن هناك لاعبين رائعين وبمقدورنا اللعب في أي أجواء ولدينا تريزيجيه وغيره لديهم مواهب رائعة".

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