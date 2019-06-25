المحمدي: أزمة اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي لم تأخذ أكثر من دقيقتين

شدد أحمد المحمدي قائد منتخب مصر على أن الفريق أغلق صفحة مباراة زيمبابوي تماتا وبات مستعدا للقاء الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء.

وقال المحمدي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "لقد شاهد اللاعبون لقاء أوغندا والكونغو الديمقراطية ونحن على أتم الاستعداد للمباراة"، مشيرا إلى أن الفوز يؤهل مصر للدور الثاني والكونغو ستعمل على الفوز لتعويض الخسارة.

المحمدي تحدث عن أزمة بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي وأوضح "الأمر لم يأخذ أكثر من دقيقتين والكل ركز في الملعب بعدما اجتمع خافيير أجيري مع اللاعبين لوقت قليل وطالب الفريق بالتركيز والبعد عن المشاكل".

وأشار ظهير أستون فيلا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تضخم الأمور في كل مرة، وأن الأمر لم يأخد وقتا والكل على قلب رجل واحد داخل المعسكر.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد أكد ما أثير حول تورط بعض لاعبي الفريق في أزمة بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب في تصريحات لقناة تايم سبورت يوم الأحد: "ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات، الأمور أصبحت صعبة في هذا الزمن في ظل انتشار الأمر".

وأضاف "تحدث خافيير أجيري مع كل اللاعبين صباح الأحد وأخبرهم بضرورة التركيز وتوخي الحذر في مثل هذه المواقف".

وأوضح "الأمر ليس بحجم ما أثير، ولكن الجهاز الفني شدد على ضرورة غلق هذه الصفحة".

وأتم مدير منتخب مصر "بكل بصراحة.. لقد تحدث أجيري مع كل اللاعبين ولم يختص أحد بالكلام"

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا الذي انتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا.

بينما يلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء.

























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