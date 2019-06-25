حكم جنوب إفريقي لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 12:01
كتب : FilGoal
أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019 بين مصر والكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء إلى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.
جوميز يبلغ من العمر 36 عاما.
كان الحكم الكاميروني نيانت أليوم قد قاد مباراة مصر وزيمبابوي.
🏁 جوميز يدير مواجهة مصر والكونغو تحكيمياً 🇪🇬🏆#مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/2AQoRNtbmq— EFA.eg (@EFA) June 25, 2019
وانطلقت النسخة 32 من كأس إفريقيا في مصر يوم الجمعة بمباراة الافتتاح بين الفراعنة والمحاربين والتي انتهت بفوز مصر بهدف.
منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة خلف أوغندا بفارق الأهداف.
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