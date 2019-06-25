حكم جنوب إفريقي لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019 بين مصر والكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء إلى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

جوميز يبلغ من العمر 36 عاما.

كان الحكم الكاميروني نيانت أليوم قد قاد مباراة مصر وزيمبابوي.

وانطلقت النسخة 32 من كأس إفريقيا في مصر يوم الجمعة بمباراة الافتتاح بين الفراعنة والمحاربين والتي انتهت بفوز مصر بهدف.

منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة خلف أوغندا بفارق الأهداف.