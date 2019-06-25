خاص أحمد حسن يكشف لـ في الجول سر تلقيبه بلقب "الصقر"
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 01:06
كتب : أحمد العريان
كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن سر تلقيبه بلقب "الصقر" خلال فترة احترافه في الدوري التركي.
أحمد حسن
النادي :
وحكى الصقر عن القصة والتي ترجع لفترة تواجده مع فريق بشكتاش التركي.
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