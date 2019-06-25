خاص أحمد حسن يكشف لـ في الجول سر تلقيبه بلقب "الصقر"

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 01:06

كتب : أحمد العريان

أحمد حسن

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن سر تلقيبه بلقب "الصقر" خلال فترة احترافه في الدوري التركي.

وحكى الصقر عن القصة والتي ترجع لفترة تواجده مع فريق بشكتاش التركي.

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