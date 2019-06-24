اليوم الإفريقي - اكتمال الظهور العربي في كأس الأمم.. والجماهير تنتظر ساسي في السويس

المنافسات القوية بين المنتخبات الإفريقية مستمرة في كأس الأمم، والظهور العربي أيضا مستمرا يوما تلو الآخر.

الظهور العربي في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 يكتمل اليوم، ويطل علينا منتخبي تونس وموريتانيا بعد أن لعب كل من مصر والمغرب والجزائر وجميعهم حققوا الفوز.

FilGoal.com يقدّم لكم مباريات اليوم الرابع لكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

كوت ديفوار × جنوب إفريقيا

أولى مباريات اليوم الرابع لكأس أمم إفريقيا تجمع بين كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في تمام الرابعة والنصف عصرا، وتُلعب في استاد السلام ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا المغرب وناميبيا.

منتخب كوت ديفوار يدخل المباراة بأمل بداية مسيرة جديدة للأفيال يفرض خلالها نفوذه على كرة القدم في قارة إفريقيا كما كان الحال قبل أكثر من 10 سنوات.

وبنهاية الجيل الذهبي لكوت ديفوار بقيادة ديديه دروجا ومن بعده يايا توريه، لم يظهر الأفيال بشكل جيد في بطولة أمم إفريقيا.

على الجانب الآخر يعود منتخب جنوب إفريقيا للمشاركة في أمم إفريقيا بعد غياب عن النسخة الماضية في الجابون.

البافانا بافانا يأملون في التأهل من المجموعة الرابعة ضمن المنتخبات أصحاب أفضل مركز ثالث.

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تونس × أنجولا

رابع المنتخبات العربية ظهورا في أمم إفريقيا سيكون تونس الذي يلعب ضد أنجولا ضمن المجموعة الخامسة في ملعب السويس وتقام المباراة في تمام السابعة مساء.

نسور قرطاج يأملون تحقيق الفوز في أول مباراة لهم في البطولة، الأمر الذي لم يتحقق منذ 6 سنوات.

أخر انتصار لتونس في أول مباراة له ببطولة أمم إفريقيا كان أمام الجزائر عام 2013.

بينما فشل في الفوز بمباراته الافتتاحية في البطولة نسختي 2015 و2017.

أما منتخب أنجولا يبحث عن أول فوز له بشكل عام في أمم إفريقيا منذ 2012.

الجماهير المصرية خاصة مشجعي نادي الزمالك ينتظرون المباراة بشكل خاص من أجل مشاهدة وتشجيع فرجاني ساسي لاعب تونس والقلعة البيضاء.

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مالي × موريتانيا

أخر مباريات اليوم الرابع في أمم إفريقيا تشهد ظهور المنتخب العربي الخامس حديث المشاركة في كأس الأمم وهو موريتانيا.

المرابطون يشاركون لأول مرة في تاريخهم في بطولة أمم إفريقيا.

أما منتخب مالي سيحاول أن يكون الحصان الأسود للبطولة كما فعل عام 2013 وحقق المركز الثالث.

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