هل بالفعل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر سحب هواتف لاعبي المنتخب بعد الأزمة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة؟ سؤال يُجيب عنه إيهاب لهيطة مدير المنتخب.

وقال إيهاب لهيطة: "كل ما يُقال عن سحب الجهاز الفني لهواتف لاعبي المنتخب ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "لا أعرف لماذا يتم تداول مثل تلك الأمور وكيف يتم تداولها؟".

وواصل "معلومات غير صحيحة على الإطلاق. لم نسحب الهواتف والواقعة تم معالجتها".

وأوضح "الجهاز الفني للمنتخب اجتمع مع اللاعبين والكل أبدى التزامه والكل على قلب رجل واحد لتحقيق حلم الملايين ورفع اللقب".

وأكمل حديثه قائلا: "تعاهدنا على نسيان الواقعة وعدم تكرارها أبدا".

وأشار "المنتخب سيتدرب اليوم في السابعة مساءً على ملعب الكلية الحربية استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية. كل عناصر المنتخب جاهزة للمشاركة".

وأستدرك "أحمد حجازي سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية اليوم الأحد وقرار طبيب المنتخب سيحسم مشاركته أمام الكونغو الديمقراطية".

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية بعض الأخبار التي تزعم بقرار خافيير أجيري مدرب المنتخب بسحب هواتف لاعبي المنتخب بعد ارتباط أسماء بعض اللاعبين بأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي. (طالع التفاصيل)

وانتصر منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حسن "تريزيجيه" في افتتاح مشوار الفراعنة في أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا الذي انتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا.

بينما يلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء.

ويمكنك اختيار تشكيل مصر أمام الكونغو الديمقراطية من هنا

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